Meteo για φωτιά στη Βούλα: ξέσπασε σε περιοχή με υψηλή ευφλεκτότητα

Το Meteo του Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες αρχικά στην Άνω Γλυφάδα και τις καιρικές συνθήκες.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Σάββατο στις νότιες παρυφές του Υμηττού, στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας, είχε εστία περιοχή όπου η ευφλεκτότητα της νεκρής λεπτής δασικής καύσιμης ύλης ήταν πολύ υψηλή, τονίζει το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του για την περιοχή εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, τα προγνωστικά στοιχεία έδειχναν ότι η περιεχόμενη υγρασία της νεκρής λεπτής δασικής καύσιμης ύλης ήταν μικρότερη του 10%, τιμή η οποία θεωρείται κατώφλι για γρήγορα εξαπλούμενες και έντονες δασικές πυρκαγιές.

Μετά τη βελτίωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, για την Κυριακή το meteo αναμένει εκ νέου επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλές θερμοκρασίες και μεγαλύτερη ξηρότητα σε ό,τι αφορά τη δασική καύσιμη ύλη, με τους ανέμους πάντως να πνέουν με μικρότερες εντάσεις συγκριτικά με χθες Σάββατο.

Επιπλέον, το meteo υπενθυμίζει τον τρόπο με τον οποίο η φωτιά αλληλεπιδρά με την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας τον «δικό της» καιρό κι εκτοξεύοντας επικίνδυνες καύτρες:

Ισχυρές ανοδικές κινήσεις του αέρα, οι οποίες προκαλούνται από την έντονη θέρμανση λόγω της καύσης και μέσω των οποίων καύτρες εκτοξεύονται ψηλά στην ατμόσφαιρα· και

καθοδικές κινήσεις του αέρα, οι οποίες αντισταθμίζουν τις ανοδικές κινήσεις και μέσω των οποίων καύτρες μπορούν να πέσουν σε μεγάλες αποστάσεις από το κύριο μέτωπο μιας φωτιάς, προκαλώντας έτσι νέες εστίες.

Εκτίμηση της ευφλεκτότητας (με βάση πραγματικές μετεωρολογικές παρατηρήσεις) και πρόγνωση της περιεχόμενης υγρασίας της νεκρής λεπτής δασικής καύσιμης ύλης αποτελούν υπηρεσίες που υλοποιεί επιχειρησιακά, σε καθημερινή βάση, η μονάδα Flame/Meteo του ΕΑΑ.

