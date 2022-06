Κοινωνία

Αδελφοκτονία στα Πατήσια: “Μου τη βάρεσε στο κεφάλι ο μεγάλος και τον έσφαξα”

Σοκάρει η κυνική ομολογία του καθ΄ομολογία δράστη. Τι λένε στον ΑΝΤ1 γείτονες.



Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής στα Πατήσια όπου ένας 59χρονος μαχαίρωσε τον 69χρονο αδελφό του και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε την πράξη του.

Η κυνική ομολογία του δράστη στους αστυνομικούς σοκάρει. «Μου τη βάρεσε στο κεφάλι ο μεγάλος και πήγα και τον έσφαξα», φέρεται να είπε ο 59χρονος δράστης στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τους γείτονες ο 59 χρόνος καθ’ ομολογία δράστης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας για τα οποία λάμβανε ειδική φαρμακευτική αγωγή.

«Τα φάρμακα που έπαιρνε δεν τα έπαιρνε σωστά στις ώρες του καθημερινώς. Είχε κάποιο θέμα. Πήγαινε τακτικά στον γιατρό όλοι οι γείτονες τον πρόσεχαν», είπε στον ΑΝΤ1 γείτονας του δράστη.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Καυταντζόγλου θανάσιμα τραυματισμένος με μαχαιριές σε θώρακα και στήθος.

«Δεν είχα ακούσει ποτέ φωνές. Ένας από τους δυο όμως είχε κάποιο ψυχολογικό θέμα. Έμεναν μαζί. Όταν βγήκα από το πρωί γύρισα και είδα μισάνοιχτη την πόρτα και το πτώμα. Έπαθα σοκ», είπε στον ΑΝΤ1 άλλος γείτονας.

Σύμφωνα με τον γείτονα τα δυο αδέρφια τον τελευταίο καιρό είχαν έντονους καυγάδες, ωστόσο κανείς δεν περίμενε την τραγική κατάληξη.

