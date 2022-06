Πολιτισμός

Bon Jovi: Πέθανε ο Alec John Such

Έφυγε από την ζωή ο θρυλικός μπασίστας των Bon Jovi. Το συγκινητικό "αντίο" της μπάντας.

Έφυγε από τη ζωή χθες Κυριακή (05/06), σε ηλικία 70 ετών, ο Alec John Such, ιδρυτικό μέλος και αρχικός μπασίστας του διάσημου συγκροτήματος Bon Jovi.

Το συγκινητικό "αντίο" του συγκροτήματος

«Είμαστε λυπημένοι που μάθαμε την είδηση του θανάτου του αγαπημένου μας φίλου Alec John Such. Ήταν αυθεντικός. Ως ιδρυτικό μέλος των Bon Jovi, ο Alec ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του σχηματισμού του συγκροτήματος. Για να είμαστε ειλικρινείς, βρήκαμε τον δρόμο μας ο ένας προς τον άλλον μέσω του Alec. Ήταν παιδικός φίλος του Tico και έφερε τον Richie να μας δει να παίζουμε. Ο Alec ήταν πάντα άγριος και γεμάτος ζωή. Σήμερα αυτές οι ιδιαίτερες αναμνήσεις φέρνουν χαμόγελο στο πρόσωπό μας και δάκρυα στα μάτια. Θα μας λείψει πολύ».

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR

— Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022

