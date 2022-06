Τοπικά Νέα

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ανήλικος από κατανάλωση αλκοόλ

Ο ανήλικος κατέληξε στο νοσοκομείο κι ο ιδιοκτήτης του μπαρ με χειροπέδες.

Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε 17χρονος, μετά από μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Το ανήλικο αγόρι ένιωσε αδιαθεσία, ενώ έπινε σε μπαρ της περιοχής και κλήθηκε ασθενοφόρο, που το μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου και παραμένει νοσηλευόμενο.

Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνου.

Πηγή:cretapost.gr

