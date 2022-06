Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης – Δικηγόρος οικογένειας: Δολοφονήθηκε πριν πέσει στο νερό

Επιμένουν ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία η οικογένεια και οι δικηγόροι του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Σε εγκληματική ενέργεια απέδωσε εκ νέου το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη ο δικηγόρος της οικογένειάς του, Μανώλης Φωτάκης, σε σημερινές δηλώσεις του στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι, ανετράπη το σενάριο του ατυχήματος που υποστηριζόταν από τους δύο ψαράδες που πλέον προφυλακίστηκαν.

Ο κ. Φωτάκης μίλησε για στοιχεία, τα οποία όπως είπε, επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για δολοφονία.

«Είναι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις τόσο των δικαστικών λειτουργών όσο και της τεχνικής συμβούλου, από κοινού με δύο μαρτυρίες που μιλούν για συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο ένας μάρτυρας επιβεβαιώνει διαπληκτισμό και ταυτίζεται πλήρως με τον δεύτερο ο οποίος πλέον προχωρά και σε αναγνώριση προσώπων» επισήμανε μεταξύ άλλων.

«Υπάρχουν αυτοκίνητα στο χώρο εκεί και άλλα στοιχεία τα οποία πρόκειται να κατατεθούν τις επόμενες ημέρες, που δεν θα αφήνουν καμία πλέον αμφιβολία, περί του γεγονότος που λέω, ότι δηλαδή πρόκειται για ανθρωποκτονία» είπε ακόμη ο κ. Φωτάκης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι προαναφερθέντες μάρτυρες είχαν αρχικά καταθέσει ενόρκως με μια σειρά άλλων, επικαλούμενοι το άλλοθί τους, το οποίο, όπως είπε, έχει πλέον καταπέσει.

«Ο ένας μάρτυρας είχε καταθέσει το ίδιο βράδυ, με συμπληρωματική κιόλας κατάθεση, και ο δεύτερος κατέθεσε τον Απρίλιο, ενώ είχε ζητήσει εξαρχής να θέσει σε γνώση των Αρχών αυτό που είδε», πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας υπογράμμισε ότι η οικογένεια μπήκε σε πολύ μεγάλο αγώνα έκτοτε, και στην προσπάθειά της να φτάσει στην αλήθεια, τα κατάφερε με μια σειρά από ενέργειες.

«Αποδεικνύεται ότι ο Σήφης Βαλυράκης επέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ο θάνατός του προήλθε πριν πέσει στο νερό από χτυπήματα σε διαφορετικά όργανα, κάτι που προκύπτει από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις» είπε ακόμη.

Ερωτηθείς για το αν τελικά υπήρξε ενδεχομένως προσπάθεια για να κλείσει αυτή η υπόθεση, σημείωσε: «Είχαμε μιλήσει εξαρχής για “κουκούλωμα”, με συγκεκριμένα στοιχεία. Είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να είμαστε κοντά στην αλήθεια η οποία θα αναδειχθεί».

