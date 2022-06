Κοινωνία

Φωτιά στην Αρτέμιδα - Κοντά σε σπίτια οι φλόγες (εικόνες)

Οι φλόγες ξεπήδησαν κοντά σε σπίτια. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά, που ξέσπασε στις 12:30 στην περιοχή της Αρτέμιδας, κοντά σε σπίτια και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική.

Η φωτιά έκαψε σε λόφο με χαμηλή μικτή βλάστηση (χόρτα και θάμνους) στη συμβολή των οδών Μακεδονομάχων και Νικηταρά. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από οικοπεδικό χώρο στην οδό Νικηταρά και κατευθύνθηκε προς το Λόφο, όπου υπήρχε πυκνό πευκοδάσος.

Στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά έσπευσαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 16 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση στη συμβολή οδών Μακεδονομάχων και Νικηταρά στην Αρτέμιδα (Λούτσα) Σπάτων.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 6, 2022

Κινητοποίηση υπήρξε και από τους όμορους δήμους με υδροφόρες.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο δήμαρχος κ. Δημήτριος Μάρκου ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν καεί σπίτια ενώ το μέτωπο περίπου 400 μέτρων ανεβαίνει σε λόφο.

Συγκεκριμένα ανέφερε: "Το μέτωπο δεν είναι μεγάλο αλλά ανεβαίνει σε κορυφή λόφου. Είναι γύρω στα 400 μέτρα. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, είναι το σημείο κοντά στη θάλασσα και γίνεται αμέσως πλήρωση από τα εναέρια μέσα." ενώ τόνισε πως οι εστίες ήταν τουλάχιστον δύο."

Διακοπές κυκλοφορίας λόγω της πυρκαγιάς

Λόγω της φωτιάς, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Ιωάννου, από το ύψος της οδού Νέστορος, στος ρεύμα προς Μοναστήρι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου.

Εικόνες: irafina.gr

