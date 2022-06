Αθλητικά

Γκόραν Σάνκοβιτς: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ποδοσφαιριστής

Νεκρός βρέθηκε παλαίμαχος Σλοβένος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από τον Πανιώνιο και το Ακράτητο.

Στο πένθος βυθίστηκε ο χώρος του ποδοσφαίρου μετά την είδηση του θανάτου του Γκόραν Σάνκοβιτς.

Όπως έγινε γνωστό, ο παλαίμαχος Σλοβένος ποδοσφαιριστής Γκόραν Σάνκοβιτς βρέθηκε νεκρός έπειτα από έρευνες που έγιναν την Παρασκευή και το Σάββατο.

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής πήγε την κόρη του στο σχολείο το πρωί της Παρασκευής και δεν έδωσε ποτέ ξανά σημεία ζωής.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, ο 42χρονος εντοπίστηκε το Σάββατο νεκρός, χωρίς να αναφέρουν τα αίτια του θανάτου του.

Ο Σάνκοβιτς ήταν διεθνής με τη Σλοβενία. Ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ακράτητου και αγωνίστηκε έναν ακόμα χρόνο στον Πανιώνιο, με τον οποίο συνδέθηκε περισσότερο.

