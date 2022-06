Αθλητικά

Παναθηναϊκός και Χουανκάρ συνεχίζουν μαζί

Η βούληση της «πράσινης» ΠΑΕ και η μείωση τω απαιτήσεων του Ισπανού μπακ, οδήγησαν στη συμφωνία για νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Η κοινή πορεία του Παναθηναϊκού με τον Χουάνκαρ Πέρεθ θα συνεχιστεί και την επόμενη διετία. Παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το νέου συμβόλαιό του ανάμεσα στις δύο πλευρές πέρασαν από διάφορα στάδια ο Ισπανός μπακ θα παραμείνει στο "τριφύλλι" έως το 2024.

Έπειτα απ' την αντιπρόταση που κατατέθηκε απ’ την πλευρά της διοίκησης του Παναθηναϊκού προς τον εκπρόσωπο του Ισπανού μπακ, αλλά και την ξεκάθαρη διάθεση του Χουάνκαρ να "ρίξει" αισθητά τις αξιώσεις του, μετά τα όσα είχαν ειπωθεί την περασμένη Τετάρτη (1/6), λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (6/6), οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία.

Ο Χουάνκαρ ενημέρωσε τον Παναθηναϊκό πως αποδέχεται την τελική πρότασή του η οποία έφτανε τις 440.000 ευρώ (από 280.000 ευρώ που λάμβανε στο προηγούμενο συμβόλαιο), μαζί με 3+1 μπόνους συμμετοχών και στόχων. Κι αυτό που απομένει πλέον είναι να επισημοποιηθεί το deal με το νέο συμβόλαιο και τις υπογραφές, που δεν αποκλείεται να ολοκληρωθούν μέσα στην Τρίτη (7/6).

