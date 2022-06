Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: Θα μπούμε σε καθεστώς ένταξης στην ΕΕ τις επόμενες εβδομάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να επισπευτούν οι διαδικασίες ζητά το Κίεβο. Ποια η στάση της Γερμανίας.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του τη βεβαιότητα πως η Ουκρανία θα αποκτήσει καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός εβδομάδων, παρά τον δισταγμό της Γερμανίας να ταχθεί υπέρ της διαδικασίας εισδοχής.

«Θα πρόκειται για μια απόφαση όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά για ολόκληρο το ευρωπαϊκό σχέδιο», είπε ο κ. Ζελένσκι, προσθέτοντας πως θα κρίνει εάν η ΕΕ έχει «μέλλον» ή όχι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει σύντομα το πώς θα προχωρήσει όσον αφορά το αίτημα ένταξης που υπέβαλε το Κίεβο αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο Όλαφ Σολτς, έχει καταστήσει σαφές πως δεν πιστεύει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η ενταξιακή διαδικασία στην περίπτωση της Ουκρανίας. Μολονότι άλλες χώρες μέλη της ΕΕ υποστηρίζουν σθεναρά το αίτημα του Κιέβου, το Βερολίνο παραμένει διστακτικό.

Ο κ. Ζελένσκι έστειλε τον υπουργό Επικοινωνιών και Ανάπτυξης των Περιφερειών Ολεξίι Τσερνίσοφ στη Γερμανία σε ρόλο ειδικού απεσταλμένου, για να πιέσει τη γερμανική κυβέρνηση.

Το Κίεβο ευελπιστεί ότι οι 27 θα χορηγήσουν καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία στη Σύνοδο Κορυφής της 23ης και 24ης Ιουνίου. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αγκαλιάσει την Ουκρανία», είπε ο κ. Τσερνίσοφ ενόψει των επαφών του στο Βερολίνο, πρόσθεσε πάντως πως δεν υποστηρίζει πως η χώρα του πρέπει να έχει προτιμησιακή μεταχείριση.

«Δεν περιμένουμε ένταξη από την πίσω πόρτα, ούτε περιμένουμε εσπευσμένη διαδικασία για την Ουκρανία», είπε, προσθέτοντας ότι το Κίεβο δεν ενδιαφέρεται για καμία άλλη μορφή σύνδεσης με την ΕΕ πέρα από την πλήρη ένταξη, ιδέα που έχει ρίξει στο τραπέζι ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. «Δεν σχεδιάζουμε να εξετάσουμε καμία άλλη μορφή» σύνδεσης σήμερα, επέμεινε ο απεσταλμένος του κ. Ζελένσκι.