Φωτιά στη Βούλα – Copernicus: Κάηκαν χιλιάδες στρέμματα

Περίπου 3.000 στρέμματα αποτελούσαν δάση από αναδασώσεις. Η υπόλοιπη έκταση έχει ξανακαεί αρκετές φορές!

Στα 4.322 στρέμματα ανέρχεται η έκταση που καταστράφηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά στον Υμηττό, που ξεκίνησε από την Άνω Γλυφάδα και κατέληξε στον δήμο Βούλας- Βάρης- Βουλιαγμένης, όπου προξένησε και τις μεγαλύτερες ζημιές, στη νότια πλευρά του βουνού.

Αυτό προκύπτει από την καταγραφή που έκανε η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του δορυφόρου της, η οποία ενεργοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα, Βασίλη Παπαγεωργίου, αμέσως μετά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, προκειμένου να γίνει η ακριβής αποτίμηση της κατεστραμμένης περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, από την παραπάνω καμένη γη, τα 3.000 στρέμματα περίπου αποτελούσαν δάση από αναδασώσεις, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν από την δεκαετία του '70, ύστερα από την μεγάλη πυρκαγιά του 1974, η οποία είχε κάψει όλη την νότια πλαγιά του Υμηττού.

Η υπόλοιπη έκταση επίσης είχε αναδασωθεί στο παρελθόν, αλλά έχει ξανακαεί αρκετές φορές, γι' αυτό είχε κυρίως χαμηλή βλάστηση.

Στον χάρτη της Υπηρεσίας Copernicus αποτυπώνεται με λεπτομέρειες η έκταση που κάηκε, καθώς και κτίρια που πιθανώς έχουν πληγεί μέσα στον αστικό ιστό στην Άνω Βούλα, κάτι που όμως δεν είναι αξιόπιστο, καθώς η φωτογραφία είναι από πάνω, γι' αυτό γίνεται καταμέτρηση των ζημιών δρόμο- δρόμο, από την Πυροσβεστική, τον δήμο και την Περιφέρεια, ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες.

Όσον αφορά στην καταμέτρηση από πλευράς Πυροσβεστικής, ολοκληρώνεται τυπικά σήμερα το μεσημέρι, αλλά ουσιαστικά έχει τελειώσει.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι οι φλόγες προξένησαν ζημιές σε 11 κτίσματα, ένα εκ των οποίων κάηκε και εσωτερικά σε δύο ορόφους και σε άλλο ένα κάηκε η στέγη και έπαθε σοβαρές ζημιές εξωτερικά. Επίσης, κάηκαν ολοσχερώς ένα ΙΧ αυτοκίνητο και μια μοτοσικλέτα και υπέστησαν ζημιές άλλα δύο ΙΧ.

