Γιώργος Τράγκας: Αποποίηση της κληρονομιάς από τον γιο του

Με μια λιτή ανακοίνωση και μέσω του δικηγόρου του ανακοίνωσε την αποποίηση της κληρονομιάς από τον πατέρα του, ο Ευθύμιος – Φρειδερίκος Τράγκας.

Αποποιείται την κληρονομιά από τον πατέρα του ο γιος του Γιώργου Τράγκα, όπως ανακοίνωσε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρο του.

Η περιουσία του Γιώργου Τράγκα έχει μπει στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών Αρχών, για να διαπιστωθεί αν αποκτήθηκε ή όχι με νόμιμο τρόπο.

Η ανακοίνωση του Ευθύμιου – Φρειδερίκου Τράγκα

«Ο εντολέας μας κ. Ευθύμιος – Φρειδερίκος Τράγκας του Γεωργίου ανακοινώνει ότι δεν επιθυμεί την επαγωγή της κληρονομιαίας περιουσίας σε αυτόν και αποποιείται νομίμως κάθε περιουσιακό στοιχείο, που περιέρχεται σε αυτόν εκ της διαθήκης του εκλιπόντος αγαπημένου πατέρα του Γιώργου Τράγκα, είτε στην Ελλάδα είτε σε οποιοδήποτε άλλο κράτος. Η παντελής έλλειψη γνώσης και ανάμειξής του στον εν γένει επαγγελματικό βίο και δραστηριότητα του πατέρα του συνετέλεσε, μεταξύ άλλων, στη λήψη της οριστικής απόφασης περί αποποίησης της επαχθείσης κληρονομίας. Δηλώνει ότι θέτει εαυτόν στη διάθεση των πάσης φύσεως ελεγκτικών Αρχών. Στη μνήμη του πατέρα του ο εντολέας μας κατέθεσε χθες 6 Ιουνίου 2022, ένα συμβολικό χρηματικό ποσόν υπέρ της Ελληνικής Εταιρείας Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παιδιών (ΕΛΕΠΑΠ).

Αθήνα, την 7 Ιουνίου 2022

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Θέμης Σοφός, Δ.Ν. – Δικηγόρος

Ι. ΣΟΦΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

