Οικονομία

Η L’Oreal Professional Products υποστηρίζει το “Κοινωνικό Κομμωτήριο” του Δήμου Χανίων

Δεύτερη δομή δημιουργήθηκε με την χορηγία της L’Oréal Hellas, για να προσφέρει δωρεάν περιποίηση σε ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε σχετική ενημέρωση από την L’Oreal Hellas, αναφέρονται τα εξής:

«Ο Δήμος Χανίων, πραγματοποίησε σήμερα τα εγκαίνια του «Κοινωνικού Κομμωτηρίου». Πρόκειται για την δεύτερη δομή, μετά το «Κοινωνικό Κομμωτήριο» της Αθήνας, που δημιουργήθηκε με την ευγενική χορηγία του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L’Oreal Hellas (L’Oreal Professional Products), με σκοπό να προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες βασικής περιποίησης (κούρεμα, λούσιμο και ξύρισμα) σε ευάλωτες ομάδες πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινή τους διαβίωση.

Η L'Οreal Professional Products, ως ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου επαγγελματικών προϊόντων και πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει το δώρο της ομορφιάς και της φροντίδας σε κάθε άνθρωπο χωρίς διαχωρισμούς, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υποθέσεων, Ελένης Ζερβουδάκη, και του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, χορηγώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό του χώρου, καθώς και την παροχή προϊόντων για τη λειτουργία του.

Ο χώρος του «Κοινωνικού Κομμωτηρίου» φιλοξενείται στο Κοινωνικό Πλυντήριο του Δήμου Χανίων (οδός Καραϊσκάκη 55, πλησίον Δημαρχείου) και αποτελεί μια ολιστική μονάδα φροντίδας για τις ευάλωτες ομάδες πολιτών, που θα λειτουργεί με εθελοντές κομμωτές και κουρείς των Χανίων.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, δήλωσε : Έναν χρόνο μετά από την έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Πλυντηρίου, ξεκινάει από σήμερα μια νέα κοινωνική παροχή από τον Δήμο Χανίων: το Κοινωνικό Κομμωτήριο. Ένα κομμωτήριο «ανοιχτό» για να εξυπηρετεί συνανθρώπους μας, καλύπτοντάς τους την αυτονόητη και αναφαίρετη ανάγκη για αξιοπρέπεια, μέχρι να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα «πόδια τους». Το Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Χανίων ανοίγει σήμερα τις πύλες του και κάθε Δευτέρα θα προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του. Αλλά για να γίνει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση υπήρξε ο αλτρουισμός και η αλληλεγγύη της Αδελφότητας Κουρέων και Κομμωτών Νομού Χανίων και η μεγάλη προσφορά της L’Oreal Professional Products που εξόπλισε και στήριξε τη δομή. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς για τη γενναιόδωρη πράξη τους. Μαζί με αυτούς, ευχαριστούμε και τους υπερδραστήριους συνεργάτες μας, στην Κοινωνική Υπηρεσία και τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου, που κατασκεύασαν και τοποθέτησαν, όλη την επίπλωση του χώρου».

Η Μαρία Κοράλη, Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L’Oreal Hellas, δήλωσε: «Για περισσότερα από έναν αιώνα, στη L'Oreal Professional Products είμαστε αφοσιωμένοι στην ομορφιά ως δύναμη για το καλό. Πιστεύουμε ότι η φροντίδα των μαλλιών είναι σημαντική για την ατομική υγιεινή, την αξιοπρέπεια και την αυτοπεποίθηση. Γι’ αυτό αποδεχθήκαμε με πολλή χαρά το αίτημα του Δ. Χανίων να υποστηρίξουμε τη δημιουργία του 2ου Κοινωνικού Κομμωτηρίου στην Ελλάδα, κατόπιν πρωτοβουλίας τοπικών εθελοντών-κομμωτών. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το «Κοινωνικό Κομμωτήριο» εξελίσσεται σε θεσμό που αγκαλιάζεται από μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και δίνει την ευκαιρία σε εθελοντές κομμωτές να προσφέρουν μέσα από την τέχνη τους σε χιλιάδες ανθρώπους που το έχουν ανάγκη».

Τα εγκαίνια και η επίσημη λειτουργία της κοινωνικής δομής πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022, παρουσία του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένης Ζερβουδάκη, εκπροσώπων της L’Oreal Hellas, καθώς και των εθελοντών που συμμετέχουν στο εγχείρημα.

Το Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Χανίων λειτουργεί κάθε Δευτέρα 9:30 – 12:30 ενώ οι δικαιούχοι μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού τους στο 28213-41692».

