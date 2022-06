Πολιτική

Δένδιας για Τουρκία: οι αναθεωρητικές δυνάμεις δημιουργούν τραγωδίες

Μήνυμα στην Άγκυρα έστειλα από το Μαυροβούνιο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Η συνάντηση με τον ομόλογό του.

Τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει «να κλείσουν τα αυτιά τους σε "σειρήνες" που προέρχονται από τρίτες χώρες, οι οποίες επιθυμούν να τα καταστήσουν χώρο αναταράξεων και διχόνοιας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του στην Ποντγκόριτσα, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών του Μαυροβουνίου Ράνκο Κριβοκάπιτς.

Τόνισε δε την κοινή αντίληψη που έχουν Ελλάδα και Μαυροβούνιο για την περιοχή και το μέλλον της, καθώς και για την Ευρώπη. «Γιατί και οι δύο χώρες πιστεύουμε ότι οι αναθεωρητικές δυνάμεις, οι αναθεωρητικές νοοτροπίες δεν έχουν ρόλο και θέση στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Οι αναθεωρητικές προσπάθειες δημιουργούν τραγωδίες, το βλέπουμε καθαρά στην Ουκρανία. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιες αντιλήψεις στην περιοχή μας, δεν χρειαζόμαστε τέτοιες αντιλήψεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητας, είναι μια μη αναθεωρητική δύναμη. Είναι μια δύναμη η οποία το μόνο που εκπέμπει είναι φιλία και διάθεση συνεργασίας», σημείωσε και προσέθεσε χαρακτηριστικά: «Είναι, όμως, μια δύναμη η οποία αρνείται απόλυτα τις οποιεσδήποτε απειλές, ιδίως απειλές πολέμου (casus belli) εναντίον μας, οι οποίες πραγματικά δεν έχουν καμία θέση, όχι μόνο στο λεξιλόγιο, αλλά και στην πραγματικότητα του 21ου αιώνα».

Όπως σημείωσε ο κ. Δένδιας, «η Ελλάδα ορίζει ως μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της εξωτερικής της πολιτικής την πλήρη ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ενώ υπογράμμισε πως «η Ευρωπαϊκή προοπτική αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια».

«Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες σε αυτή την πορεία. Όμως, πρέπει τα Δυτικά Βαλκάνια να μείνουν προσηλωμένα στην ευρωπαϊκή πορεία τους», τόνισε.

«Η Ελλάδα, η πιο παλαιά χώρα της ΕΕ στα Βαλκάνια, είναι απολύτως διατεθειμένη να βοηθήσει. Και να υποστηρίξει σθεναρά την ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων», ανέφερε ο κ. Δένδιας, ενόψει και της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας για τη Συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε ακόμη την ικανοποίησή του για τη δήλωση του ομολόγου του ότι η είσοδος στην ΕΕ αποτελεί την πρώτη στρατηγική προτεραιότητα για το Μαυροβούνιο. Ενώ τον συνεχάρη, γιατί το Μαυροβούνιο εναρμονίζεται πλήρως με τις αποφάσεις και τις πολιτικές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), καθώς και για τη συμπλήρωση πέντε ετών από την είσοδό του στο ΝΑΤΟ.

Στις οικονομικές μας σχέσεις, ανέφερε ο κ. Δένδιας, η κατάσταση έχει βελτιωθεί καθώς το 20-21, έφτασαν τα 168 εκατομμύρια ευρώ, διπλάσιες από τον προηγούμενο χρόνο, που ήταν μόλις 88 εκατομμύρια. Όμως, ανέφερε πως μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα σε περισσότερους τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η έρευνα, οι υποδομές.

Ελληνικές εταιρείες έχουν επενδύσει εκατομμύρια ευρώ στο Μαυροβούνιο και μπορούν να επενδύσουν πολύ περισσότερα τώρα που έχουν βγει από την οικονομική κρίση, σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της διασυνδεσιμότητας και σημείωσε πως η Ιονία Οδός πρέπει να συνδέσει όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, ο αυτοκινητόδρομος Ιονίου-Αδριατικής είναι απολύτως απαραίτητος, όπως επίσης και η συνδεσιμότητα στην ενέργεια.

Ευχαρίστησε τέλος τον ομόλογό του για την αναφορά του στον ρόλο της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας για την ασφάλεια του Μαυροβουνίου, αλλά και για τη συμφωνία των δύο χωρών να αλληλοϋποστηριχθούν για την εκλογή τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

