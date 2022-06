Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Δήμαρχος Προσοτσάνης: τραγωδία που δεν ξέρουμε πως θα την ξεπεράσουμε (βίντεο)

Τι είπε ο Θόδωρος Αθανασιάσης στον ΑΝΤ1 για το ζευγάρι, την κοινή ζωή τους και την δολοφονία της γυναίκας από τον σύζυγο της, που στην συνέχεια έβαλε τέλος στην ζωή του.

«Ζούμε μια τραγωδία που δεν ξέρουμε πως θα το ξεπεράσει ο κόσμος στην Προσοτσάνη», είπε ο Δήμαρχος της πόλης, στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου μίλησε για την νέα γυναικοκτονία, που ακολούθησε ο αυτοχειριασμός του δράστη.

Όπως ανέφερε ο Θόδωρος Αθανασιάδης, «ήταν μια οικογένεια πραγματικά της διπλανής πόρτας, ένα ζευγάρι σε ηλικία ώριμη…».

Ερωτηθείς εάν γνώριζε η τοπική κοινωνία πως το ζευγάρι είχε προβλήματα, αποκρίθηκε πως «σε πολύ στενό κύκλο ίσως ήταν γνωστό πως το ζευγάρι ήταν σε φάση χωρισμού, αλλά δεν ήταν ευρύτερα γνωστό, καθώς ζούσαν μαζί, είχαν μια καλή οικογένεια, ήταν νοικοκύρηδες, πετυχημένοι, βγήκαν στην σύνταξη και οι δύο, σε ώριμη ηλικία ήταν, δεν έδειχναν κάτι».

«Δεν ήταν κάποιος εκρηκτικός χαρακτήρας ο δράστης», προσέθεσε ο Δήμαρχος Προσοτσάνης, ενώ απαντώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου είπε πως ουδείς περίμενε να συμβεί τέτοιο κακό, καθώς «μεγάλωσαν με αξιοπρέπεια δύο παιδιά, η μία κόρη τους έκανε την οικογένεια της με τρία παιδιά και έμενε δίπλα τους, η άλλη κόρη τους είναι στον Στρατό σε κάποιο νησί, τα παιδιά τους είχαν πετύχει».

