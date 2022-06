Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: Απρόοπτο με Κώτσιρα πριν τον αγώνα με την Κύπρο

Άσχημα νέα για τον Γιάννη Κώτσιρα. Τραυματίστηκε και αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου η προπόνηση της Εθνικής ομάδας, ενόψει του αγώνα με την Κύπρο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του UEFA Nations League.

Στην προπόνηση δεν συμμετείχε ο Γιάννης Κώτσιρας, ο οποίος υποβλήθηκε σε απεικονιστικό έλεγχο χτες το βράδυ και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί θλάση. Κατόπιν συνεννόησης με τον Γκουστάβο Πογέτ, ο διεθνής αμυντικός αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Ομάδας.

Η επίσημη συνέντευξη Τύπου της ελληνικής ομάδας είναι προγραμματισμένη για αύριο το μεσημέρι (12:30), ενώ η προπόνηση θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Πορταριάς, με έναρξη στις 19:00.

