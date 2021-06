Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Στα “πράσινα” ο Κώτσιρας

Ο 28χρονος μπακ υπέγραψε στον Παναθηναϊκό. Τι υποσχέθηκε στους φιλάθλους του “Τριφυλλιού”.

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Γιάννης Κώτσιρας, καθώς οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Παρασκευής (18/06) την απόκτησή του απ’ τον Αστέρα Τρίπολης έως το 2024.



Ο 28χρονος δεξιός μπακ είχε ολοκληρώσει όλα τα κομμάτια της συμφωνίας του με το «τριφύλλι» από το απόγευμα της Πέμπτης (17/06) και με το που πήραν στα χέρια τους τα αποτελέσματα και των τελευταίων ιατρικών εξετάσεων του παίκτη, ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του.



Η συμφωνία με τον Αστέρα Τρίπολης «κλείδωσε» στο ποσό των 250.000 ευρώ, ενώ οι αποδοχές του Κώτσιρα θα ξεκινούν απ’ τις 150.000 ευρώ το χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»:





"Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση με μεταγραφή από τον Αστέρα Τρίπολης, του Έλληνα διεθνή αμυντικού, Γιάννη Κώτσιρα. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.



Ο Γιάννης Κώτσιρας γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1992 στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ποδοσφαιρικά ξεκίνησε στη Δόξα Μεγαλόπολης, συνέχισε στον ΑΟ Φαλεσίας, μεταπήδησε το 2012 στον Παναρκαδικό και το 2016 πήρε μεταγραφή στον Αστέρα Τρίπολης. Στην καριέρα του έπαιξε χρόνια ως εξτρέμ, αλλά τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε με επιτυχία στη θέση του δεξιού μπακ. Στον Αστέρα κατέγραψε 113 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και έφτασε στην Εθνική ομάδα όπου αγωνίστηκε σε δύο παιχνίδια.



Γιάννη καλώς όρισες στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!".

Κώτσιρας: Να φανώ αντάξιος των προσδοκιών

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό και την υπογραφή τριετούς συμβολαίου με το «τριφύλλι», ο Γιάννης Κώτσιρας έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα του PAO TV, τονίζοντας πως θέλει να φανεί αντάξιος των προσδοκιών.



Ο 28χρονος διεθνής δεξιός μπακ αναφέρθηκε ακόμη στους στόχους που έχει με τους «πράσινους», αλλά και την επιθυμία του να επιστρέψει μέσω του Παναθηναϊκού στην Εθνική Ομάδα.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Κώτσιρα στο PAO TV:



-Για το αν ήταν προετοιμασμένος για μία τέτοια μεταγραφή:



"Σίγουρα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω το βήμα παραπάνω. Να βρεθώ σε μία μεγάλη ομάδα. Όλα έγιναν γρήγορα. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που έρχομαι στην ομάδα του Παναθηναϊκού".



-Για το αν αγχώθηκε για το γεγονός ότι έφταναν προτάσεις για τον ίδιο, αλλά τελικά έφυγε στα 28 του από την ομάδα:



"Εγώ έκανα τη δουλειά μου και προσπαθούσα να βελτιώνομαι καθημερινά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου παρουσιαστεί η ευκαιρία. Δεν είχα κάποιο άγχος για το αν θα γίνει κάποια μεταγραφή. Ασφαλώς δεν με άγχωσε το γεγονός ότι περνούσαν τα χρόνια. Εγώ έπρεπε να είμαι έτοιμος, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούσε να έρθει μία πρόταση, όπως και έγινε. Και γι’ αυτό τώρα βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχω πολλές εμπειρίες σε αυτήν την ηλικία και μπορώ να διαχειριστώ πολλά καταστάσεις".



-Για το αν τον προβληματίζει η πίεση που υπάρχει σε μία μεγάλη ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό:



"Ασφαλώς υπάρχουν πολλά πράγματα που έχει στο νου του ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται από μία ομάδα της περιφέρειας σε μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Ξέρω ότι υπάρχουν απαιτήσεις και μεγάλη πίεση. Όμως είμαι εδώ και θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να φανώ αντάξιος των προσδοκιών, που υπάρχουν στην ομάδα για μένα".



-Για το τι μπορεί να πετύχει ο Παναθηναϊκός την επόμενη σεζόν:

"Νομίζω ότι με καλή δουλειά από την αρχή της χρονιάς, με καλό κλίμα και ομοιογένεια νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει όλα τα φόντα να κάνει άλματα προόδου και να εμφανιστεί πολύ ψηλά. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες και θα πρέπει να έχει στόχο μόνο τον πρωταθλητισμό".



-Για το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει προς τον κόσμο:



"Ξέρω ότι υπάρχουν από τον κόσμο και από την ομάδα. Εγώ είμαι εδώ για να δουλέψω και να φανώ αντάξιος των προσδοκιών που υπάρχουν για μένα. Αυτό που μπορώ να πω εγώ στον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι ότι θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου, ώστε να πετύχει η ομάδα τους στόχους που θα θέσει".



-Για το πως θα περιέγραφε αγωνιστικά τον εαυτό του:



"Αρχικά, προσπαθώ να βελτιώνομαι και στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και στο επιθετικό. Σίγουρα μου αρέσει να βγαίνω μπροστά και με τις κατάλληλες συνεργασίες να μπορώ να συμμετέχω στο παιχνίδι. Και στα δυο κομμάτια, προσπαθώ καθημερινά να βελτιώνομαι".



-Για την αλλαγή που έκανε στην καριέρα του παίζοντας πλέον δεξιός μπακ:



"Ναι, υπήρχαν κάποια κενά εκείνη την περίοδο στον Αστέρα. Ο προπονητής με χρησιμοποίησε εκεί. Παιχνίδι με το παιχνίδι προσπαθούσα να γίνω καλύτερος, να μάθω περισσότερα για τη θέση. Μου βγήκε σε καλό γιατί καθιερώθηκα και έφτασα σε ένα πολύ καλό επίπεδο".



-Για τους προσωπικούς του στόχους:

"Σίγουρα θέλω να βελτιωθώ. Να γίνω κομμάτι της ομάδας και να μπορέσω να πάρω παιχνίδια. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και ελπίζω στο τέλος να τα καταφέρω".



-Για την Εθνική Ομάδα:



"Σίγουρα θέλω να βρεθώ ξανά στην Εθνική ομάδα. Είναι ένας από τους στόχους μου. Ελπίζω μέσα από τον Παναθηναϊκό και την προσπάθεια μου εδώ να βρεθώ ξανά εκεί. Σίγουρα ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα μπορεί να με βοηθήσει και σε αυτό".

