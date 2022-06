Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022 - ΓΕΛ: Τα θέματα σε Χημεία, Λατινικά και Πληροφορική

Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ της χώρας.

Με την εξέταση στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες για τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων.

Τα θέματα στα Λατινικά

Τα θέματα στη Χημεία

Τα θέματα στην Πληροφορική

Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων ολοκληρώνονται την ερχόμενη Παρασκευή, 8 Ιουνίου, με την εξέταση της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας και ακολουθεί η εξέταση των ειδικών μαθημάτων.

