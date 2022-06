Πολιτική

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δελλατόλας: θυροκόλλησαν κλήτευση σε σπίτι που έμενα πριν 20 χρόνια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο δημοσιογράφος και εκδότης για την σύλληψη του και την εμφάνιση του ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος απόρησε πως δεν τον έβρισκαν οι Αρχές, αφού εμφανίζεται διαρκώς στην τηλεόραση.

«Αν με αναζητούσαν εδώ, που είμαι κάθε Πέμπτη, θα με έβρισκαν», είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Αντώνης Δελλατόλας, σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη του.

Ο δημοσιογράφος και εκδότης ανέφερε «είχα μια κλήση για τις 29 Απριλίου για να δώσω κατάθεση για ένα θέμα φορολογικής διαφοράς. Ήμουν στην Τήνο, είχα και κορονοϊό…. Το θυροκόλλησαν το χαρτί και χάθηκε. Με βρήκαν στο “Ποντίκι”, μετά από ενάμιση μήνα».

«Οι υπηρεσίες και η Αστυνομία την δουλειά τους έκαναν. Έδωσα τις εξηγήσεις που θα έπρεπε να είχα δώσει στις 29 Απριλίου. Ο ανακριτής μου λέει “απορώ που δεν σε έβρισκαν, αφού κάθε ημέρα είσαι στα κανάλια”», ανέφερε ο κ. Δελλατόλας, σημειώνοντας πως «η αναζήτηση και το ένταλμα αφορούσε σε απείθεια, επειδή δεν παρουσιάστηκα στην κλήση που έλαβα, επειδή όμως δεν την πήρα ποτέ», διαψεύδοντας πως υπήρξε οποιαδήποτε άλλου είδους κατηγορία σε βάρος του, όπως αναφερόταν σε διάφορα δημοσιεύματα.

Μάλιστα, απέφυγε να σχολιάσει όσα γράφτηκαν μετά από την σύλληψη του, λέγοντας «εγώ παρακολουθώ το διαδίκτυο εδώ και πολλά χρόνια, στα θετικά και στην κριτική του και όχι στην χαβούζα του».

Σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης σημείωσε πως μετά τις εξηγήσεις που έδωσε στον ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς κάποιον περιοριστικό όρο, λέγοντας χαρακτηριστικά στον Γιώργο Παπαδάκη «ειμαι ελεύθερος, Μπορώ να σου έρχομαι κάθε ημέρα εδώ».

«Οι υπηρεσίες έκαναν σωστά την δουλειά τους, όπως για όλους και εγώ δεν πρέπει να αποτελώ εξαίρεση, όπως και κανείς άλλος», επανέλαβε ο δημοσιογράφος και εκδότης, ο οποίος επεσήμανε πως αιτία όλης της αναστάτωσης είναι πως «άφησαν την κλήτευση σε διεύθυνση που έμεναν πριν από 20 χρόνια».

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων - Κρούσμα στην Ελλάδα: καθησυχαστικός ο Μόσιαλος

Προπονητής ιστιοπλοΐας: η ώρα της απολογίας για τον βιασμό ανήλικης αθλήτριας

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονης