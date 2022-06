Κοινωνία

Τροχαίο: Σκοτώθηκε νεαρός ντελιβεράς - Εκτοξεύτηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

“Λαμπάδιασε” η μηχανή του άτυχου άνδρα, μετά από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο, σε διασταύρωση.

Τροχαίο δυστύχημα - σοκ έγινε την Τετάρτη, στον περιμετρικό της Καλαμάτας, ακριβώς στη διασταύρωσή του με την οδό Μαρία Κάλλας, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή μεγάλου κυβισμού, με αποτέλεσμα ο 26χρονος οδηγός της να βρει τραγικό θάνατο.

Μετά από την σύγκρουση, η μηχανή και ο οδηγός της εκτινάχθηκαν πολλά μέτρα μακριά.

Η πορεία του σώματος του νεαρού κατέληξε στην αυλή ενός σπιτιού. Ο άτυχος 26χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η μοτοσυκλέτα του πήρε φωτιά.

Η οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο με πλήρωμα του ΕΚΑΒ, στελέχη με οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αστυνομικοί της Τροχαίας. Οι δύο οδηγοί διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 26χρονος ήταν ντελιβεράς σε καφετέρια της περιοχής.

