EFES-2022: Η άσκηση των Τούρκων, η “απόβαση” σε νησί και ο Ερντογάν (βίντεο)

Ερντογάν και Μπαχτσελί θα παρακολουθήσουν μέρος των στρατιωτικών γυμνασίων που περιλαμβάνουν και κατάληψη νησιών, εν μέσω αυξημένης έντασης στις σχέσεις με Ελλάδα.

Οι Ταγίπ Ερντογάν και Ντεβλέτ Μπαχτσελί θα παρακολουθήσουν σήμερα την άσκηση EFES-2022, που πραγματοποιούν οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, στην Σμύρνη.

Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η EFES-2022 είναι μια από τις μεγαλύτερες ασκήσεις της Τουρκίας και εξελίσσεται στην περιοχή Σεφεριχισάρ της Σμύρνης, με τη συμμετοχή δυνάμεων από ακόμη 37 χώρες.

Σύμφωνα με το σενάριο της πολυεθνικής άσκησης οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε συνθήκες απόβασης σε νησιά, αφού το σενάριο της άσκησης περιλαμβάνει: αποβατικές και αεροκίνητες ενέργειες, πραγματικά πυρά, αλλά και πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).

Η πρώτη φάση της άσκησης, ξεκίνησε στις 9 Μαΐου και στις 20 Μαΐου ξεκίνησε η πραγματική φάση και οι επιτόπιες εκπαιδεύσεις.

Στην ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε ότι «στην άσκηση θα συμμετάσχουν πάνω από χίλια ξένα στελέχη από 37 χώρες. Προβλέπεται ότι συνολικά περισσότερα από 10 χιλιάδες άτομα θα συμμετάσχουν στην άσκηση EFES-2022, η οποία είναι η μεγαλύτερη κοινή άσκηση στην περιοχή».

Βίντεο με στιγμιότυπα από την άσκηση αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

#EFES2022 Tatbikat?’n?n Seckin Gozlemci Gunu devam ediyor. Tatbikat?n gunduz safhas?nda Deniz Kuvvetlerimize ait ADA s?n?f? korvetlerden yap?lan top at?slar?yla hedefler imha ediliyor. pic.twitter.com/Kj6TR5WwH0 — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) June 9, 2022

Στο ένα βίντεο απεικονίζεται η σκηνή όπου καταδρομείς του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας καταστρέφουν ραντάρ επιτήρησης στην παραλία, με πυρά πολυβόλου και εκτοξευτή ρουκετών.

Deniz Kuvvetlerimizin #SAT Komandolar?, sahildeki gozetleme radar?n? makineli tufek at?s? ve roketatar ile imha etti. #EFES2022 pic.twitter.com/fnf0ESuxgN — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) June 9, 2022

Στο άλλο βίντεο εμφανίζεται μια πομπή ελικοπτέρων του Στρατού Ξηράς, που μεταφέρει οπλισμό, πυροβόλα και οχήματα στο πλαίσιο της άσκησης αεροπορικής επίθεσης.

