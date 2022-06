Αθλητικά

Νότιγχαμ - Σάκκαρη: Με ανατροπή στα προημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγώνας με την Ρεμπέκα Μαρίνο διακόπηκε για τέσσερις ώρες. Η αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στον επόμενο γύρο.

Η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά του Rothesay Nottingahm Open συνεχίζεται. Η 26χρονη τενίστρια νίκησε και στο δεύτερο αγώνα της, ο οποίος διακόπηκε για 4 ώρες εξαιτίας της βροχής που έπεσε, την 31χρονη Καναδή Ρεμπέκα Μαρίνο (νο 109 στον κόσμο), με 2-1 σετ και πήρε το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του 250αριού τουρνουά της WTA, για 3η φορά στην καριέρα της.

Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα επί της Οσόριο (6-2, 6-3), η επικεφαλής του ταμπλό συνάντησε αρκετά προβλήματα απέναντι στην Μαρίνο, χάνοντας μάλιστα το πρώτο σετ με χαρακτηριστική άνεση (6-1).

Από κει και πέρα η 26χρονη πρωταθλήτρια ανέβασε στροφές και πήρε τα επόμενα δύο σετ με 6-3, 6-3, οπότε στο δρόμο για την τετράδα θα βρει την Μπεατρίζ Χαντάτ Μάϊα (νο48 στην παγκόσμια κατάταξη), την Παρασκευή, η οποία στο εναρκτήριο ματς της ημέρας επιβλήθηκε με 2-0 (6-2, 7-6) της Βρετανής Γιούρικο Μιγιαζάκι.

Πρόκειται για ένα ματς στο οποίο το νο5 της WTA θέλει πάση θυσία να κερδίσει, έτσι ώστε να πάρει «εκδίκηση» για την ήττα της από την Βραζιλιάνα στον 2ο γύρο του Miami Open.

Με την Σάκκαρη να προηγείται με 5-3 στο δεύτερο σετ κι ενώ στο 9ο game υπήρχε ισοπαλία (30-30) ο αγώνας διακόπηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης. Τελικά μετά από 4 ώρες η αναμέτρηση συνεχίστηκε, με την Σάκκαρη να πιστοποιεί τον τίτλο του φαβορί και να παίρνει τη νίκη με 2-1.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα με tweet στα ελληνικά

Κακοκαιρία “Genesis” - Λάρισα: Νέα χαλαζόπτωση “χτύπησε” την πόλη (βίντεο)

Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση αθλητή των Special Olympics σε ίδρυμα (βίντεο)