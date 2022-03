Αθλητικά

Σάκκαρη - Miami Open: αποκλεισμός “σοκ” από το τουρνουά

Η κορυφαία ελληνίδα τενίστρια βγήκε "νοκ άουτ" από πολύ νωρίς στο Miami Open.

Μένοντας πολύ μακριά απ’ τον καλό εαυτό της κι εμφανίζοντας σημάδια κόπωσης απ’ τα μισά του δεύτερου σετ, η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-1 (6-4, 1-6, 2-6) απ’ τη Βραζιλιάνα Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια (Νο62 στην παγκόσμια κατάταξη) στο δεύτερο γύρο του Miami Open κι αποκλείστηκε με το... καλησπέρα απ’ το τουρνουά.

Μετά την καταπληκτική πορεία της στο Indian Wells και την παρουσία της στον τελικό, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βγήκε... νοκ-άουτ στην πρεμιέρα της στο Miami Open κι... αποχαιρέτησε πρόωρα το Μαϊάμι, όπου πέρσι είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη χρειάστηκε να κάνει δύο μπρέικ (στο πρώτο και στο τρίτο γκέιμ) για να πάρει προβάδισμα και να φτάσει δύσκολα και με πολύ άγχος ως το 6-4 μετά από 45 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ ωστόσο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εμφανίστηκε... αγνώριστη. Έκανε πάρα πολλά αβίαστα λάθη, δεν πίεσε όσο θα έπρεπε στο σερβίς της κι έδωσε την ευκαιρία στη Μάια που ήταν εξαιρετικά σταθερή σε όλο τον αγώνα να κάνει δύο μπρέικ (στο 4ο και στο 6ο γκέιμ), φτάνοντας με άνεση στο 6-1.

Η πίεση που άρχισε να νιώθει η Σάκκαρη στο τρίτο σετ μετά το δεύτερο γκέιμ (και την προσωρινή ισοφάρισή της σε 1-1), την οδήγησαν σε πολλά λάθη, με αποτέλεσμα η Μάια να κάνει άλλα δύο μπρέικ (1-2, 1-4) την ώρα που κρατούσε σταθερά το δικό της σερβίς. Η Σάκκαρη μείωσε σε 5-2, αλλά πλέον είχε μπροστά της ένα... βουνό για να ανέβει και η Μάια «σφράγισε» την ανωτερότητά της, κατακτώντας το 8ο γκέιμ και τον αγώνα.

Μετά την πρόωρη «έξοδό» της από το Miami Open, στην επόμενη ανανέωση του ranking (3/4) η Σάκκαρη θα «χάσει» μία θέση και από το Νο3, θα πέσει στο Νο4 του κόσμου.

