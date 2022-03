Αθλητικά

WTA –Σάκκαρη: Στο top 3 της παγκόσμιας κατάταξης

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αναρριχήθηκε ακόμη ψηλότερα και πλέον «κοιτάζει» με αξιώσεις την κορυφή.

Η Μαρία Σάκκαρη... αγγίζει τον ουρανό, μετά την πορεία της έως τον τελικό του τουρνουά της Καλιφόρνια, Indian Wells, καθώς ανέβηκε στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης με 5.085 βαθμούς, στη λίστα που ανακοίνωσε σήμερα η WTA.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέβηκε τρεις ακόμη θέσεις και έκανε νέο προσωπικό ρεκόρ ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα της στο Νο 3 του κόσμου!

Στην κορυφή παρέμεινε η Άσλεϊ Μπάρτι, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ιγκα Σβιάτεκ, η οποία κέρδισε στον τελικό την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Από εκεί και πέρα, τέσσερις θέσεις έπεσε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (171η με 382 βαθμούς), ενώ ένα σκαλοπάτι ανέβηκε η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (186η με 351 βαθμούς).

