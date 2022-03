Αθλητικά

Indian Wells - Σάκκαρη: υπόσχομαι πως θα “επιστρέψω”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δηλώσεις της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, μετά την ήττα της στον τελικό. Ρεκόρ καριέρας στην παγκόσμια κατάταξη, μετά από την αναρρίχηση που της προσέφεραν οι προηγούμενες νίκες της.

Στο γεγονός ότι δεν βρέθηκε σε καλή μέρα απέδωσε την ήττα της στον τελικό του Indian Wells από την Ίγκα Σφιόντεκ η Μαρία Σάκκαρη, η οποία από σήμερα βρίσκεται στο Νο 3 της WTA (career high).

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα συνεχάρη την Πολωνή για την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει πως θα επιστρέψει... δριμύτερη!

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Σάκκαρη κατά την απονομή των τροπαίων:

«Ίγκα, είσαι μια υπέροχη πρωταθλήτρια κι ένα καταπληκτικό άτομο. Αξίζεις περισσότερα απ’ όσα έχεις κερδίσει μέχρι τώρα. Σε συγχαίρω και εσένα και την ομάδα σου.

Απο την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για ένα από τα καλύτερα τουρνουά σ’ ολόκληρο τον κόσμο, σε ένα πραγματικά πολύ ιδιαίτερο μέρος. Δεν βρέθηκα σήμερα στη μέρα μου, αλλά η διοργάνωση εφέτος δεν παύει να είναι μια αξέχαστη εμπειρία που θα τη θυμάμαι για καιρό.

Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το κοινό και τους χορηγούς, όπως επίσης και την οικογένειά μου και όσους με στηρίζουν. Θέλω να σας υποσχεθώ πως θα επιστρέψω του χρόνου και θα τα δώσω όλα για να πετύχω».

Keep holding your head high, @mariasakkari ??



Rising to a career-best World No.3 with another milestone week!#IndianWells pic.twitter.com/BtSfeW8Xtk — wta (@WTA) March 20, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Χιόνια και παγωνιά την Δευτέρα

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: διασυρμός στο “Μπερναμπέου”