Indian Wells – Σάκκαρη: “Λύγισε” στον τελικό

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα στο σερβίς της και μοιραία ηττήθηκε από την Πολωνή αντίπαλο της.

Το άγχος "λύγισε" την Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας της στην Καλιφόρνια και δεν της επέτρεψε να "γράψει ιστορία" με την κατάκτηση του πρώτου τίτλου σε 1000άρι τουρνουά της WTA και παράλληλα ν΄ ανέβει στο νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Ίγκα Σφιόντεκ ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Indian Wells με 2-0 (6-4, 6-1) απέναντι στην Ελληνίδα, την οποία νίκησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά μετά την επικράτησή της στην Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Απέναντι στην Πολωνή, η οποία... σεληνιάζεται στους τελικούς, η Σάκκαρη ήταν ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο σετ, ενώ στο δεύτερο παραδόθηκε άνευ όρων. Παρά την ήττα της πάντως, από την προσεχή Δευτέρα θα φιγουράρει για πρώτη φορά στην καριέρα της στο νο3, μία θέση πιο κάτω από τη σημερινή της αντίπαλο, η οποία θα βρεθεί στο νο2 για πρώτη φορά και αυτή στην καριέρα της.

Η Σφιόντεκ μετά την πρώτη της εμφάνιση της σε τελικό WTA και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2019 στο Λουγκάνο, όπου είχε ηττηθεί από την Σλοβένα Πολόνα Χέρκογκ, από κει και πέρα έφτασε στο εντυπωσιακό 5 στα 5 και, μάλιστα, χωρίς να έχει χάσει ούτε σετ!

Με τα 5 game που παραχώρησε σήμερα έχει απωλέσει μόλις 7 στους τρεις τελευταίους τελικούς που κατέκτησε σε Ρώμη και Ντόχα, όπου είχε χάσει μόνο δύο! Αν και το 2021 η Σάκκαρη επικρατούσε κατά κράτος στις αναμετρήσεις της με την Σφιόντεκ μετρώντας 3 νίκες σε ισάριθμα ματς (προημιτελικά του Roland Garros μέχρι και τα ημιτελικά της Οστράβα), χωρίς να χάσει ούτε σετ.

Από τη στιγμή που η νεαρή Πολωνή επικράτησε της 26χρονης στην Ντόχα τον Φεβρουάριο, στους ημιτελικούς του τουρνουά, κατάφερε να κάνει το 2Χ2 με τη μεγάλη της νίκη στον τελικό του Indian Wells.

Η Σάκκαρη, η οποία στον ημιτελικό με την Μπαντόσα έδειξε μια απίστευτη πνευματική ωριμότητα, σήμερα δεν διαχειρίστηκε σωστά το άγχος της και σε συνδυασμό με τον φοβερό αέρα που επικρατούσε, υπέπεσε σε πάρα πολλά λάθη, ενώ δεν εκμεταλλεύτηκε τα break που έκανε στο ξεκίνημα του ματς.

Μετά από ένα... τρελό σετ, γεμάτο ανατροπές, break και διπλά λάθη, η Σφιόντεκ ήταν αυτή που επικράτησε με 6-4. Για να συμβεί αυτό έκανε 5 break στο σερβίς της Μαρίας Σάκκαρη, ενώ οι δύο φιναλίστ "ισορρόπησαν" στα διπλά λάθη στα σεβίς τους (από 5 η καθεμία).

Η Σάκκαρη ξεκίνησε με break, απάντησε η Πολωνή, το 1-2 έγινε με νέο "σπάσιμο" στο σερβίς της Σφιόντεκ, αλλά και πάλι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να κρατήσει το δικό της και να προηγηθεί. Αν και η Σφιόντεκ ξέφυγε με 4-2, κάνοντας νέο break, η 26χρονη δεν το έβαλε κάτω, μείωσε με δικό της break σε 3-4 κι αργότερα υπερασπίστηκε το σερβίς της (4-4). Ωστόσο, η νεαρή Πολωνή, προηγήθηκε με 5-4 και κάνοντας νέο break στο σερβίς της Σάκκαρη έκλεισε το σετ με 6-4 και προηγήθηκε 1-0.

Στο δεύτερο μία τενίστρια υπήρχε στο κορτ κι αυτή ήταν η Σφιόντεκ, η οποία με χαρακτηριστική άνεση έφτασε στο 6-1 και δικαίως πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου, που θα την κάνει πλουσιότερη κατά 1.2 εκατ. δολάρια.

