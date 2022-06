Κόσμος

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εργοστάσιο στο Μέριλαντ

Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε εργοστάσιο. Αναφορές για πολλά θύματα.



Για «πολλά θύματα» από επίθεση ενόπλου στο Σμίθσμπουργκ του Μέριλαντ κάνει λόγο το γραφείο του σερίφη της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι ο φερόμενος ως δράστης «δεν αποτελεί πλέον απειλή για την κοινότητα».

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε εργοστάσιο του δυτικού Μέριλαντ στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους, μετέδωσε το δίκτυο NBC.

Η πόλη Σμίθσμπουργκ βρίσκεται περίπου 110 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ουάσινγκτον.

