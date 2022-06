Υγεία - Περιβάλλον

Μέθοδος Rezum: Νέα εποχή στην αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη

Τα οφέλη της μεθόδου και οι διαφορές από την κλασσική έως τώρα αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο προστάτης είναι ένας εξωκρινής αδένας που βρίσκεται στο έδαφος της ελάσσονος πυέλου, αμέσως πίσω από την ηβική σύμφυση και κάτω από την ουροδόχο κύστη, στενά συνδεδεμένος με αυτήν και περιβάλλει την ανδρική ουρήθρα, το σωλήνα δηλαδή που μεταφέρει τα ούρα από την κύστη προς τα έξω. Έχει βάρος 10-20 g και σχήμα κάστανου.

Η καλοήθης υπερπλασία προστάτη (ΚΥΠ) είναι η -μη κακοήθης- κατάσταση κατά την οποία ο προστάτης αδένας μεγαλώνει σε μέγεθος, συμπιέζοντας την ουρήθρα κυκλικά ενώ σπρώχνει την ουροδόχο κύστη προς τα πάνω, προκαλώντας μία πληθώρα συμπτωμάτων όπως:

Συχνοουρία, όπου μικρή ποσότητα ούρων προκαλεί επιθυμία προς ούρηση

Νυκτουρία, όπου ο ασθενής σηκώνεται τη νύχτα προς ούρηση

Επιτακτικότητα, όπου ο ασθενής νοιώθει ότι δεν μπορεί να αναβάλει την ούρηση

Μείωση της ακτίνας ούρησης

Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης

Αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης, δηλαδή ο ασθενής νιώθει ότι δεν έχει αδειάσει μετά την πρώτη ούρηση

Διακοπτόμενη ούρηση

Απώλεια σταγόνων ούρων μετά το τέλος της ούρησης

Πλήρης αδυναμία ούρησης – επίσχεση ούρων.

«Η καλοήθης υπερπλασία προστάτη παρατηρείται κλινικά μετά την ηλικία των 50 ετών φτάνοντας στην 6η δεκαετία της ζωής να απαντάται στους 4 από τους 10 άντρες, ενώ στην 7η δεκαετία το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στους 7 από τους 10. Έχει σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των ανδρών όπως περιορισμός κοινωνικής δραστηριότητας, διαταραχή στον ύπνο, συμπτώματα ακράτειας κ.ά», επισημαίνει ο κ. Σπύρος Μαρτίνης, Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Κλινικής Ρομποτικής – Λαπαροσκοπικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας στο Metropolitan General.

Αντιμετώπιση

Η αρχική αντιμετώπιση της ΚΥΠ περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, η οποία βασίζεται στην επιβράδυνση της νόσου και την ανακούφιση των συμπτωμάτων αυτής. Παρ' όλα αυτά δεν επιφέρει πάντα την επιθυμητή βελτίωση της κλινικής εικόνας ενώ ενδέχεται να συνοδεύεται από διάφορες ανεπιθύμητες παρενέργειες όπως ορθοστατική υπόταση, παλίνδρομη εκσπερμάτιση κ.ά.

Μεγάλος αριθμός των ασθενών που δεν υπακούν στη φαρμακευτική αγωγή θα οδηγηθούν αργά ή γρήγορα σε χειρουργική αποκατάσταση της νόσου, για βελτίωση της ποιότητας της ούρησης και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής τους.

«Με τις έως τώρα υπάρχουσες χειρουργικές τεχνικές οι ασθενείς είχαν να επιλέξουν μεταξύ καλύτερης ούρησης καθώς και πιθανής διαταραχής της φυσιολογικής εκσπερμάτισης. Εδώ και πέντε χρόνια υπάρχει μία καινοτόμος τεχνική που ονομάζεται Rezum και αντιμετωπίζει την καλοήθη υπερπλασία προστάτη ενώ ενδείκνυται σε άνδρες άνω των 50 ετών με μέγεθος προστάτη από 30 έως 80 κυβικά εκατοστά», προσθέτει ο ιατρός.

Συγκεκριμένα, η μέθοδος Rezum αξιοποιεί τη θερμοδυναμική ιδιότητα του νερού και την καταλυτική χρήση των υδρατμών. Η διαδικασία περιλαμβάνει την υπό όραση προώθηση βελόνης εντός του προστατικού ιστού, επιτυγχάνοντας ομοιόμορφα διασπορά ατμού σε αυτόν.

Το αποτέλεσμα είναι η συρρίκνωση των υπεύθυνων για την υπερπλασία του προστάτη κυττάρων, η σταδιακή νέκρωση αυτών και η τελική απόπτωσή τους. Η διάνοιξη της ουρήθρας είναι εφικτή σε διάστημα ολίγων εβδομάδων.

Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται σε επίπεδο ημερήσιας νοσηλείας, ενώ ο ασθενής αποφεύγει τη γενική αναισθησία. Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται καθετήρας για 2 έως 3 ημέρες.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

H αποφυγή της γενικής αναισθησίας

Η μικρή διάρκεια της επέμβασης (έως 15 λεπτά)

Δεν απαιτείται νοσηλεία

Η άμεση επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες

Δεν επηρεάζεται η εκσπερμάτιση ή η στυτική λειτουργία

Η επέμβαση καλύπτεται από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες

Δεν απαιτείται η διακοπή των αντιπηκτικών φαρμάκων σε ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα

Διατήρηση της εγκράτειας του ασθενούς

Μικρή έως καθόλου μετεγχειρητική αιμορραγία του ασθενούς.

«Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πλέον το δίλημμα μεταξύ κακής ούρησης ή απώλειας της εκσπερμάτισης ή της στύσης. Το Rezum εξασφαλίζει τη φυσιολογική ούρηση χωρίς “παράπλευρες απώλειες”», καταλήγει ο κ. Μαρτίνης.