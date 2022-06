Σαρλ Μισέλ σε Μητσοτάκη: Διαδραματίζετε ρόλο κλειδί για την ευρωπαϊκή ειρήνη και σταθερότητα

Το θερμό μήνυμα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μετά τη Σύνοδο της ΝΑ Ευρώπης.

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «για την ενεργό προεδρία του στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης», ευχαρίστησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter.

Απευθυνόμενος στον Κυρ. Μητσοτάκη, συνέχισε: "Διαδραματίζετε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας σε αυτή την περιοχή-κλειδί για την ευρωπαϊκή ειρήνη και σταθερότητα".

Thank you @kmitsotakis for your active chairmanship of the #SEECP summit.



You play a pivotal role in promoting cooperation in this key region for European #peace and #stability pic.twitter.com/8UYdQmsuwe