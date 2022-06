Κοινωνία

Κακοκαιρία “Genesis”: 27000 κεραυνοί – Πού έπεσε η περισσότερη βροχή

Η κακοκαιρία “Genesis” σάρωσε τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και ανέμους. Πού έριξε την περισσότερη βροχή.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν την Παρασκευή στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας και στο Ιόνιο, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις του meteo για ισχυρά και επικίνδυνα φαινόμενα από την κακοκαιρία επεισοδίου βροχόπτωσης επιπέδου 4.

Χαρακτηριστικό της ισχύος των φαινομένων είναι το γεγονός, ότι έως τις 19:00 περίπου της Παρασκευής, το σύστημα καταγραφής κεραυνών «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατέγραψε περισσότερους από 27.000 κεραυνούς. Oι περισσότεροι από αυτούς έπεσαν στα δυτικά τμήματα της Θράκης, στην Χαλκιδική, στις Σποράδες, στα νοτιοανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, στην Βόρεια Εύβοια, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο και στο Ιόνιο.

Με βάση τα στοιχεία του δικτύου των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι νότιες περιοχές της Ηπείρου, η Δυτική Στερεά και τα δυτικά τμήματα της Θράκης, δέχτηκαν τα μεγαλύτερα ποσά βροχής, με τον υψηλότερο αθροιστικό υετό να καταγράφεται στα Λεπιανά 'Αρτας (97 χιλιοστά), στην Ξάνθη (96 χιλιοστά) και στην Αμφιλοχία (92 χιλιοστά).

