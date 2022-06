Life

Τζάστιν Μπίμπερ: Παρέλυσε το πρόσωπο του από σπάνιο σύνδρομο (βίντεο)

Τι αναφέρει ο Τζάστιν Μπίμπερ, σε ανάρτησή του στο Instagram.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ ακύρωσε σειρά συναυλιών της περιοδείας του αφού σύνδρομο προκάλεσε «ολική παράλυση» στη μία πλευρά του προσώπου του, ανακοίνωσε.

Ο Καναδός ποπ σταρ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε πως πάσχει από το σύνδρομο Ramsay Hunt κι ενώ προηγουμένως ένας ιός είχε προκαλέσει ζημιά στα νεύρα του αυτιού του. Υποστήριξε πως τα προβλήματά είναι «αρκετά σημαντικά» σε βίντεο που ανάρτησε στην σελίδα του στο Instagram.

«Ο ιός που επιτίθεται στο νεύρο στο αυτί μου και στα νεύρα του προσώπου μου, μού προκάλεσε την παράλυση», είπε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του προς τους followers του. «Όπως μπορείτε να δείτε αυτό το μάτι δεν ανοιγοκλείνει, δεν μπορώ να χαμογελάσω από τη μία πλευρά του προσώπου μου. Το ρουθούνι μου δεν κουνιέται. Οπότε, ναι, έχω ολική παράλυση στη μια μεριά του προσώπου μου», πρόσθεσε.

Είπε πως πραγματοποιεί ασκήσεις προκειμένου να ανακτήσει την κινητικότητα των μυών του προσώπου του.

«Μακάρι να μην συνέβαινε όλο αυτό, αλλά είναι ξεκάθαρο πως το σώμα μου λέει πως πρέπει να ηρεμήσω. Ελπίζω να καταλάβετε και θα χρησιμοποιήσω αυτό το χρόνο προκειμένου να ξεκουραστώ και να επανέλθω στο 100% ώστε να μπορέσω να κάνω και πάλι αυτό που γεννήθηκα να κάνω. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει, αλλά θα είμαι και πάλι καλά. Ελπίζω και έχω πίστη στον Θεό», κατέληξε.

