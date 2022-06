Οικονομία

Αγαπηνός: Ο Τράγκας είχε περιουσία 30 εκατομμυρίων - Σύντομα θα αποδεσμευθεί

Τι δηλώνει ο συνήγορος του Γιάννη Τράγκα για το ύψος της περιουσίας του πατέρα του, τις ράβδους χρυσού και τα ακίνητα, αλλά και την παύση της υποχρέωσης για υποβολή πόθεν έσχες.

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, για το θέμα της δέσμευσης της περιουσίας που άφησε ο Γιώργος Τράγκας, ήταν το Σάββατο ο πρώην Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ Θεόδωρος Φλωράτος και ο σ δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός, νομικός παραστάτης του ενός εκ των δύο γιών του δημοσιογράφου.

Ερωτηθείς σχετικά με δημοσιεύματα, που επικαλούμενα το πόρισμα της Αρχής για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος», υποστηρίζουν πως ο Γιώργος Τράγκας ταξίδεψε κάποια στιγμή στο εξωτερικό, μεταφέροντας μεγάλη ποσότητα ράβδων χρυσού, ο κ. Αγαπηνός είπε πως δεν έχει «εικόνα» για το εν λόγω περιστατικό, ενώ εξέφρασε την αγανάκτηση του, όπως είπε, διότι γίνεται διαρροή πορισμάτων από τις επίσημες Αρχές προς τα ΜΜΕ, πριν αυτά φθάσουν στα χέρια των ενδιαφερόμενων.

«Δεν έχει σημασία αν είναι μετρητά ή ακίνητα κτλ., υπάρχει μια αποτίμηση της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα, η οποία θα είναι πιστεύω στα 25-30 εκατομμύρια ευρώ», είπε ο κ. Αγαπηνός, σημειώνοντας πως «στις ΗΠΑ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η αντικειμενική με την εμπορική αξία είναι η ίδια, δεν είναι όπως στην Ελλάδα».

Ακόμη, ο συνήγορος του Γιάννη Τράγκα (σημ: ο έτερος γιός του εκλιπόντος, Φρέντι Τράγκας έχει αποποιηθεί την κληρονομιά), επεσήμανε πως «είναι απορίας άξιον ότι όλα αυτά τα διερωτόμαστε όλοι μετά θάνατον. Ο εκλιπών δεν είχε κρύψει ποτέ ότι κατοικούσε στο Μονακό, ότι είχε σπίτι στην Νίκαια (της Γαλλίς) κτλ.».

«Ο Γιώργος Τράγκας είχε πολύ υψηλά έσοδα από το 2000 και μετά, από επιχειρήσεις και διάφορες δραστηριότητες. Ο Γιώργος Τράγκας ήταν μονίμως στο στόχαστρο φορολογικού ελέγχου τα τελευταία χρόνια και απηλλάγη και αθωώθηκε σε όλα τα δικαστήρια. Έχω απόφαση που αναφέρει ότι ο εκλιπών έχει αθωωθεί αμετακλήτως για όλα», είπε ο κ. Αγαπηνός.

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος, «από το 2015-2016 και μετά ο Γιώργος Τράγκας δεν είχε υποχρέωση να υποβάλλει πόθεν έσχες».

Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Φλωράτος, πρώην Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ, είπε πως «εάν είχαν γίνει έλεγχοι, τα αποτελέσματα τα ξέρουν οι Αρχές, ο οικονομικός εισαγγελέας και ο ίδιος», ενώ αργότερα σημείωσε με έμφαση πως εάν προκύψουν νέα στοιχεία, μπορεί να ανοίξει εκ νέου για έρευνα φάκελος υπόθεσης που θεωρείται μέχρι εκείνο το σημείο ως ελεγχθείσα πλήρως.

«Η δέσμευση της περιουσίας που άφησε ο Γιώργος Τράγκας έγινε με τέτοιο τρόπο, δηλαδή με απόφαση του Προέδρου της Αρχής, που έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος, διότι κινδυνεύει το Δημόσιο να χάσει χρήματα. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιος φόβος, καθώς δεν υπάρχει καν αποδοχή της κληρονομίας», είπε ο κ Αγαπηνός, εκτιμώντας πως «θα υπάρξει αποδέσμευση όλης της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα και σύντομα», ενώ σημείωσε πως «δεν πρέπει να γίνεται η δέσμευση, απλώς για να γινόμαστε αρεστοί στην κοινή γνώμη».

