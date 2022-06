Πολιτική

Βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία: Αμφίρροπη “μάχη” μεταξύ Μακρόν και Μελανσόν

Σήμερα η μεγάλη μάχη των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία



Στις κάλπες προσέρχονται εκ νέοι σήμερα οι Γάλλοι, αυτήν τη φορά για να εκλέξουν σε δύο γύρους τους 577 βουλευτές της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Το διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης είναι αν ο επανεκλεγείς τον Απρίλιο πρόεδρος Μακρόν θα διαθέτει και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως το 2027 - όταν θα αποχωρήσει από το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων - ή αν θα υποχρεωθεί να «συγκατοικήσει» στην άσκηση της εξουσίας, δηλαδή να ορίσει πρωθυπουργό πολιτικό του αντίπαλο, ο οποίος με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να είναι άλλος από τον επικεφαλής της συμμαχίας των κομμάτων της γαλλικής αριστεράς Ζαν Λυκ Μελανσόν

Περίπου 48,7 εκατομμύρια άτομα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, ο δεύτερος και τελικός γύρος της οποίας αναμένεται την επόμενη Κυριακή, 19 Ιουνίου.

Όσο για τους υποψηφίους βουλευτές που διεκδικούν την ψήφο των συμπατριωτών τους, εκείνοι είναι συνολικά 6.293.

Προκειμένου να μπορέσει να εκλεγεί κανείς από τον πρώτο γύρο, θα πρέπει να καταφέρει να εξασφαλίσει πάνω από το 50% των ψήφων. Θα πρέπει όμως, επιπλέον, αυτές οι ψήφοι που εξασφάλισε να αντιστοιχούν και στο τουλάχιστον 25% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην εκλογική του περιφέρεια.

Σε επίπεδο κομμάτων τώρα για να μπορέσει ένα κομματικό μπλοκ να έχει την πλειοψηφία στην εθνοσυνέλευση χρειάζεται τουλάχιστον 289 έδρες σε σύνολο 577.

Ως έχουν σήμερα τα πράγματα, στην απερχόμενη εθνοσυνέλευση, η ομάδα υπό τον Εμανουέλ Μακρόν έχει 347 έδρες, η ομάδα υπό τον Ζαν Λικ Μελανσόν έχει κάτω από 75 έδρες, η ομάδα γύρω από τους Ρεπουμπλικάνους έχει περίπου 120 έδρες και η παράταξη της Μαρίν Λεπέν (η οποία Λεπέν παίρνει μέρος και στις βουλευτικές εκλογές του 2022 ως υποψήφια για μια έδρα στην εθνοσυνέλευση, στο Πα-ντε-Καλέ στον βορρά) μόλις έξι έδρες.

Όσο για τις δημοσκοπήσεις, εκείνες παρουσιάζουν τους δύο συνασπισμούς NUPES και Ensemble! να κοντράρονται για την πρωτιά, με την ομάδα του Μελανσόν να πολλαπλασιάζει τις έδρες της (που εκτιμάται πως μπορεί να προσεγγίσουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν τις 200 φτάνοντας ως τις 230) και την ομάδα του Μακρόν να διατηρεί μεν ένα σαφές προβάδισμα σε έδρες (συγκεντρώνοντας σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά πάνω από 250) που όμως υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην αποδειχθούν αρκετές (τουλάχιστον 289 δηλαδή) για την πλειοψηφία στην εθνοσυνέλευση των συνολικά 577 εδρών.

Σημαντική σημείωση: στην περίπτωση που δεν εξασφαλίσει κανένα από τα δυο μεγάλα κομματικά στρατόπεδα καθαρή πλειοψηφία, ούτε εκείνο της NUPES ούτε εκείνο της Ensemble!, ρόλο ρυθμιστή των εξελίξεων θα έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι (όπως ονομάζεται πια η δεξιά των Σιράκ και Σαρκοζί).

