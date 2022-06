Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Κουαλιάτα στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Οι πρώτες δηλώσεις του παίκτη, που αποτελεί το πρώτο απόκτημα του ΠΑΟΚ στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.



Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης έφτασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής (12/6) ο Νίκολας Κουαλιάτα, ο 22χρονος Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός, που αποτέλεσε το πρώτο απόκτημα του ΠΑΟΚ στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Δεν είχα καμία αμφιβολία όταν έμαθα για την πρόταση του ΠΑΟΚ. Η πρώτη επαφή έγινε τον Γενάρη, όταν μίλησε ο Ζοσέ Μπότο με τον ατζέντη μου. Πάμε ΠΑΟΚάρα», είπε στις πρώτες εν Ελλάδι δηλώσεις του ο μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστής της Μοντεβιδέο Γουόντερερς, που έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Θεσσαλονικείς μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Υπενθυμίζεται πως την ανακοίνωση της μεταγραφής του Κουαλιάτα ακολούθησε αυτή του Ράφα Σοάρες, αλλά και η παραμονή στην Τούμπα των Ζόαν Σάστρε και Αντελίνο Βιεϊρίνια.

