Αιτωλοακαρνανία: Ψαράδες τάισαν καρχαρία που πλησίασε την βάρκα τους (εικόνες)

Έναν απροσδόκητο... επισκέπτη αντίκρισαν ψαράδες στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μύτικα και Επισκοπής.



Ένας καρχαρίας μήκους 1,5 μέτρου, προσέγγισε τη βάρκα σε απόσταση δυο περίπου μέτρων.



Όπως λένε οι ψαράδες ήταν φιλικός και μάλιστα γεύθηκε και τα ψάρια που του πετούσαν οι ψαράδες.

