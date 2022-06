Κοινωνία

Λύτρας: Ο Τράγκας μπορεί να ήταν μπροστινός... για ξέπλυμα “μαύρου χρήματος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γνωστός ποινικολόγος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, με την οποία έχει μιλήσει.

Ο ποινικολόγος, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στην υπόθεση της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα, δήλωσε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί οτιδήποτε μετά τον θάνατο του.

Υπογράμμισε δε, πως κατά την άποψη του δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν πως η περιούσια του εκλιπόντος προήλθε από εκβιασμούς και πρόσθεσε πως «ο Γιώργος Τράγκας ίσως να χρησιμοποιήθηκε σαν “μπροστινός” από πρόσωπα που μπορεί να σχετίζονται με το δημόσια χρήμα για “ξέπλυμα”».

Παράλληλα αναρωτήθηκε μήπως όλος αυτός ο θόρυβος είναι μια «δημοσιογραφική φωτοβολίδα» για να στρέψει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης μακριά από άλλα θέματα.

Σε ότι αφορά τους κληρονόμους του είπε ότι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα μόνο στην περίπτωση που αποδεχθούν την κληρονομιά και αποδειχθεί ότι ήξεραν πως τα χρήματα προέρχονται από μη νόμιμες οδούς.

Ο κ. Λύτρας αναφέρθηκε και στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει την υπεράσπιση της. «Έχουμε μιλήσει και της ζήτησα κάποια πράγματα, όπως και από τον σύζυγο της. Αν αυτά γίνουν ή λάβω διαβεβαιώσεις ενδέχεται να αναλάβω την υπεράσπιση της», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως στη συγκεκριμένη υπόθεση καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: Έκαψαν ζωντανό 31χρονο που κατηγορήθηκε πως σκόπευε να απαγάγει ανήλικα

Χαλκίδα: Επεισοδιακή σύλληψη μεθυσμένου οδηγού που προκάλεσε τροχαίο

Ουκρανία: Νεκρός 24χρονος Βρετανός που πολεμούσε στη Σεβεροντονιέτσκ