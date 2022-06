Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – New York Times: Οι Ρώσοι κατακτούν τους στόχους τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, 100-200 Ουκρανοί στρατιώτες χάνουν καθημερινά τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίζονται. Βαρύ το τίμημα της υπεράσπισης του Σεβεροντονέτσκ.

Αλλαγή ισορροπιών στον πόλεμο της Ουκρανίας διαπιστώνουν οι New York Times και υπογραμμίζουν ότι το αρχικό ρωσικό «φιάσκο» της αποτυχημένης επιχείρησης κατάληψης του Κιέβου δίνει σιγά-σιγά τη θέση του σε κατάκτηση των στόχων της Μόσχας στην ουκρανική περιφέρεια.

Συνοψίζοντας την εικόνα που προέκυψε μετά την 108η ημέρα της εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, δύο αναλυτές της έγκυρης αμερικανικής εφημερίδας επισημαίνουν ότι ο ρωσικός στρατός επιτυγχάνει πλέον περισσότερους στόχους. Και την ίδια ώρα, όπως υπογραμμίζουν, η Ουκρανία αποδεικνύεται ότι «στερείται του αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού» ενώ ταυτόχρονα η υποστήριξη της Δύσης «δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της εν μέσω υψηλών τιμών ενέργειας και εκρηκτικού πληθωρισμού», αναφέρει στο δημοσίευμα της η «Ναυτεμπορική».

Αργή, μεθοδική και αιματηρή πρόοδος των ρωσικών στρατευμάτων

Οι δύο αρθρογράφοι ξεκαθαρίζουν βέβαια ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία «δεν δείχνει να πλησιάζει στη νίκη» αλλά υπογραμμίζουν ταυτόχρονα ότι τα ρωσικά στρατεύματα φαίνεται να επιτυγχάνουν «αργή, μεθοδική και αιματηρή» πρόοδο στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν τον έλεγχο της ανατολικής Ουκρανίας. Προσθέτουν δε ότι είναι πλέον φανερό πως έχουν αρχίσει να ξεθωριάζουν οι «μεθυστικές πρώτες ημέρες του πολέμου» όταν ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σαν άλλος Δαβίδ απέκρουσε την επίθεση του «αυταπατώμενου και αδέξιου» Πούτιν και κατάφερε να ενώσει την Δύση στην κατακραυγή της ρωσικής επίθεσης.

Κάθε μέρα χάνουν τη ζωή τους 100 – 200 Ουκρανοί στρατιώτες

Περιγράφοντας τη νέα κατάσταση που προκύπτει, η εφημερίδα της Νέας Υόρκης αναφέρει ότι σήμερα οι ουκρανικές δυνάμεις καταβάλλουν πολύ βαρύ τίμημα, τουλάχιστον 100 στρατιωτών την ημέρα, ιδίως στο Σεβεροντονέτσκ. Υπενθυμίζεται ότι την 1η Ιουνίου ο ίδιος ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι κάθε ημέρα του πολέμου χάνουν τη ζωή τους 60 με 100 Ουκρανοί στρατιώτες ενώ τραυματίζονται και βγαίνουν εκτός μάχης άλλοι 500 περίπου. Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, όμως, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχάιλο Ποντόλιακ, αναγνώρισε ότι μπορεί να χάνονται ακόμη και διπλάσιοι στρατιώτες σε ημερήσια βάση. «Ο ακριβής αριθμός των απωλειών δεν είναι ακόμη γνωστός» σχολιάζουν από την πλευρά τους οι New York Times.

Επιχείρηση πειθαναγκασμού των κατοίκων της Μαριούπολης

Περαιτέρω, οι αρθρογράφοι της αμερικανικής εφημερίδας σημειώνουν ότι η Ρωσία έχει καταγράψει πια σημαντική πρόοδο ως προς το ζήτημα του ελέγχου των περιοχών του καταλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένης της Μαριούπολης. Επισημαίνουν δε ότι η Μόσχα επιχειρεί να πείσει ή να πειθαναγκάσει τους κατοίκους της ιστορικής ουκρανικής πόλης στην Αζοφική ώστε να αποδεχτούν ότι το μέλλον τους εξαρτάται πια από το όραμα του Πούτιν για την «αποκατάσταση» της ρωσικής αυτοκρατορίας.

Αυτό σημαίνει, όπως εξηγούν, ότι οι κάτοικοι της Μαριούπολης και άλλων πόλεων όπως της Χερσώνας και της Μελιτόπολης έχουν μπροστά τους τη ζοφερή επιλογή να αποκτήσουν ρωσικό διαβατήριο για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας καθώς μια τέτοια κίνηση εκλαμβάνεται από το νέο καθεστώς ως χειρονομία καλής θέλησης απέναντι στη Μόσχα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγίου Πνεύματος… στο χωριό Άγιο Πνεύμα!

Μωβ μέδουσες V “Μάριος”: Η θαλάσσια χελώνα που τις εξολοθρεύει!

Λύτρας: Ο Τράγκας μπορεί να ήταν μπροστινός... για ξέπλυμα “μαύρου χρήματος”