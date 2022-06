Κόσμος

Το Ισραήλ καλεί τους πολίτες του να φύγουν από την Κωνσταντινούπολη

Τι είπε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ,



Ταξιδιωτική οδηγία εξέδωσε το Ισραήλ, καλώντας τους πολίτες του να μην επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη, αλλά και όσους βρίσκονται εκεί, να φύγουν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, προχώρησε σε αυτή την ανακοίνωση, έπειτα από τη δημοσίευση αναφορών ότι το Ισραήλ και η Τουρκία απέτρεψαν ιρανική τρομοκρατική επίθεση στην πόλη.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα ο Λαπίντ είπε ότι η επίθεση, που θα είχε στόχο Ισραηλινούς τουρίστες, ήταν μία από τις πολλές του Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες. «Διάλεξαν σκόπιμα να απαγάγουν ή να σκοτώσουν Ισραηλινούς. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, πρόκειται για πραγματικό και άμεσο κίνδυνο».

Πρόσθεσε ο υπουργός: «Καλούμε τους Ισραηλινούς να μην πετούν για την Κωνσταντινούπολη και, αν δεν είναι απαραίτητο, να μην πετούν για την Τουρκία. Αν βρίσκεστε στην Κωνσταντινούπολη, επιστρέψτε το ταχύτερο στο Ισραήλ. Αν σχεδιάζετε ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, ακυρώστε το».

Είχε όμως και ένα μήνυμα για τους Ιρακινούς, σημειώνει η Jerusalem Post: «Το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει όπου και αν είστε».

Ο Λαπίντ ευχαρίστησε, τέλος, την κυβέρνηση της Τουρκίας για την προσπάθεια να προστατεύσει τους Ισραηλινούς. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι η ταξιδιωτική οδηγία θα αρθεί σύντομα.

