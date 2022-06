Οικονομία

Παράταση μειωμένου ΦΠΑ: Ποιες υπηρεσίες και αγαθά αφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε δόθηκε παράσταση για τον μειωμένο σε μια σειρά υπηρεσιών και προϊόντων, όπως εισιτήρια ΜΜΜ, σχολές χορού, γυμναστήρια, υπηρεσίες εστίασης κ.α.

Παρατείνεται για έξι ακόμη μήνες, δηλαδή έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022, το καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά στην εστίαση, στα εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, στα εισιτήρια κινηματογράφου, αθλητικών αγώνων, στις σχολές χορού και τα γυμναστήρια.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η περίοδος εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ έληγε κανονικά στο τέλος Ιουνίου αλλά με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση παρατείνεται για ακόμη έξι μήνες η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες.

Ειδικότερα με βάση το άρθρο 35 του νομοσχεδίου, παρατείνεται έως και τις 31.12.2022 η εφαρμογή:

μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13%, για τα μη αλκοολούχα ποτά της ΔΚ ΕΧ2202 και τα αεριούχα νερά της ΔΚ ΕΧ2201, της παρ. 51 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και

για τα εισιτήρια κινηματογράφων,

για τη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους,

για τα εισιτήρια αθλητικών αγώνων,

για τα εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για ζωολογικούς κήπους,

για τις υπηρεσίες εστίασης,

για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και

για τις υπηρεσίες που παρέχονται από σχολές εκμάθησης χορού του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η παράταση εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα ως άνω αγαθά και υπηρεσίες κρίνεται σκόπιμη, λαμβάνοντας υπόψη τη συνέχιση των συνθηκών δυσπραγίας στην οικονομία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πορτοσάλτε: Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου

Πόλεμος στην Ουκρανία – Ζελένσκι: Η Γερμανία πρέπει να έχει πιο καθαρή θέση

Τροχαίο δυστύχημα: Πήγαιναν στην εκκλησία και κατέληξαν σε γκρεμό