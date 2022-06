Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ο Στόλτενμπεργκ λειτουργεί ως πρέσβης του Ερντογάν στο ΝΑΤΟ

Μύδροι από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κατά του ΓΓ του ΝΑΤΟ, με αφορμή τος δηλώσεις του για τις τουρκικές προκλήσεις.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας δηλώσεις του ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στολτενμπεργκ, αναφέρει ότι «οι προκλήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η απειλή πολέμου απέναντι στην Ελλάδα, η αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το αναθεωρητικό δόγμα της τουρκικής ηγεσίας δεν είναι απλώς διαφωνίες ή “ατυχήματα”, όπως ατυχώς σημείωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Στόλτεμπεργκ».

«Χαρακτήρισε μάλιστα “αφοσιωμένο σύμμαχο” την Τουρκία, μία χώρα που λειτουργεί ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας από τον Καύκασο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, και είναι το μόνο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει λάβει καμία κύρωση κατά της Ρωσίας μετά την έναρξη του πολέμου», υπογράμμισε στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης, για να καταλήξει.

«Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Στόλτεμπεργκ επιλέγει να δικαιολογήσει το αυταρχικό καθεστώς Ερντογάν, ακόμα και την εκβιαστική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι σε Σουηδία και Φινλανδία.

Θα πρέπει όμως να γίνει απολύτως κατανοητό από όλους ότι θα είναι και η τελευταία. Δεν μπορεί να λειτουργεί και ως Πρέσβης του Ερντογάν και ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ».





