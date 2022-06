Αθλητικά

Champions League: Η κλήρωση του α' προκριματικού γύρου

Αυτά είναι τα ζευγάρια του α' προκριματικού γύρου του Champions League. Αύριο «κληρώνει» για τον Ολυμπιακό.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην έδρα της UEFA στη Νιόν, η κλήρωση για τον 1ο προκριματικό γύρο του Champions League για την περίοδο 2022-23.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν είναι τα εξής:

Πιούνικ (Αρμενία)-Κλουζ (Ρουμανία)

Μάριμπορ (Σλοβενία)-Σαχτιόρ Σολιγκόρσκ (Λευκορωσία)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Σουτιέσκα Νίκσιτς (Μαυροβούνιο)

Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο)-Τίρανα (Αλβανία)

Τομπόλ (Καζακστάν)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Μάλμε (Σουηδία)-Νικητής προ-προκριματικού τουρνουά

Μπαλκάνι (Κόσοβο)-Ζαλγκίρις (Λιθουανία)

Ελσίνκι (Φινλανδία)-RFS Ρίγα (Λετονία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Κλακσβίκαρ (Νησιά Φαρόε)

Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία)-Λίνφιλντ (Β. Ιρλανδία)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Χιμπέρνιανς (Μάλτα)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Σκούπι (Β. Μακεδονία)-Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)

Ζρίνσκι (Βοσνία)-Σερίφ (Μολδαβία)

Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)-Ντιναμό Μπατούμι (Γεωργία)

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 5-6 Ιουλίου και οι ρεβάνς στις 12-13 του ίδιου μήνα. Οι νικήτριες ομάδες προκρίνονται στον 2ο προκριματικό γύρο (στον οποίο θα μετάσχει και ο Ολυμπιακός), η κλήρωση του οποίου θα γίνει αύριο το μεσημέρι (15/6, 13:00). Οι ηττημένες ομάδες μεταφέρονται στα προκριματικά του Europa Conference League).

