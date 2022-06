Κόσμος

Τουρκία - Τσελίκ: Κακώς το Καστελλόριζο έχει στρατό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμακώνει την εμπρηστική ρητορική της η κυβέρνηση της Τουρκίας. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Ομέρ Τσελίκ.





Κλιμακώνει την εμπρηστική ρητορική της η κυβέρνηση της Τουρκίας, ενώ φαίνεται πως στο κέντρο της επίθεσής τους μπαίνει για ακόμα μία φορά το Καστελλόριζο.



Μετά τις απανωτές δηλώσεις που αμφισβητούν την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, μιλώντας στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του AKP, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι κακώς δεν είναι αποστρατιωτικοποιημένο το Καστελλόριζο.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ακόμα ότι η Ελλάδα κάνει προπαγάνδα κατά της Τουρκίας, ότι εμπλέκει συνεχώς τρίτες χώρες και ότι κακώς οι Έλληνες θεωρούν απειλή τη «Γαλάζια Πατρίδα».

«Η Ελλάδα βλέπει το δόγμα Γαλάζια Πατρίδα ως απειλή, αλλά συνάδει με το δίκαιο. Η Ελλάδα παραβιάζει το νόμο, η Τουρκία λέει ας το λύσουμε. Έγινε μία μαξιμαλιστική δήλωση από άτομο της αντιπολίτευσης (πρώην πρέσβης). Όσο συνεχίζουν να διαπράττουν παράνομες πράξεις, η Τουρκία θα κάνει ό,τι πρέπει» δήλωσε ο Τσελίκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονικό στην Κρήτη: συγκλονίζουν η χήρα και η μάνα του θύματος μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεαρή μητέρα έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο

Ιταλία: Μητέρα συνελήφθη για τη δολοφονία της κόρης της