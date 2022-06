Κοινωνία

Προπονητής ιστιοπλοΐας: Η ποινή για την κακοποίηση της ανήλικης

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για την υπόθεση του προπονητή ιστιοπλοΐας, ο οποίος καταδικάστηκε για κατάχρηση ασέλγειας 12χρονης αθλήτριάς του.

Ποινή κάθειρξης 13 ετών, χωρίς αναστολή, επέβαλε στον προπονητή ιστιοπλοΐας το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, που καταδίκασε τον προπονητή για ασέλγεια στην ανήλικη, ενώ τον αθώωσε για το βιασμό της.

Δικαστές και ένορκοι, έπειτα από μία μαραθώνια συνεδρίαση, αποφάσισαν ότι, ο 39χρονος θα πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, ώστε να εκτίσει την ποινή του.

Ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει να μην χορηγηθεί ανασταλτικό, λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αδικήματος. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν να απορρίψει ομόφωνα το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών. Ο εισαγγελέας, ωστόσο, είχε ζητήσει την αναγνώριση ελαφρυντικού της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.



Όπως ανέφερε : "Ο κατηγορούμενος διατήρησε για κάποιους μήνες επαφές με ένα 11χρονο παιδί" κάτι που ο Εισαγγελέας τόνισε ότι συνιστά "εκτροπή από την κανονικότητα των κοινωνικών σχέσεων και συνιστά αξιόποινη συμπεριφορά" και επομένως δεν τίθεται θέμα σύννομου βίου".

Αντίστοιχα για την ειλικρινή μεταμέλεια ο Εισαγγελέας επεσήμανε πως "η ομολογία για την πράξη της κατάχρησης ανηλίκου δεν αρκεί για να στοιχειοθετηθεί το συγκεκριμένο ελαφρυντικό".

Η 23χρονη, σήμερα, καταγγέλλουσα και η οικογένειά της, είχαν αναχωρήσει από την αίθουσα αμέσως μετά την απόφαση για την ενοχή του 39χρονου κι έτσι δεν άκουσαν την ποινή του.

Ο προπονητής καταδικάστηκε μόνο για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια, ενώ κατά πλειοψηφία του δικαστήριο τον αθώωσε για την κατηγορία του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, αντίθετα με τα όσα είχε ζητήσει ο εισαγγελέας της έδρας λίγες ώρες νωρίτερα. Όσον αφορά στο τρίτο κακούργημα, αυτό της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά ανηλίκου κάτω των 15 ετών, το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, απαλλάσσοντας τον κατηγορούμενο λόγω αλλαγής της νομοθεσίας το 2021.

