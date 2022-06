Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γερμανία: “Έκρηξη” κρουσμάτων

Η χαλάρωση των μέτρων έφερε καλοκαιρινό «κύμα» κορονοϊού. Τα κρούσματα ξεπέρασαν χθες τις 100.000

Η Γερμανία κατέγραψε πάνω από 100.000 κρούσματα του SARS-CoV-2 σε 24 ώρες για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Ο δείκτης επτά ημερών των μολύνσεων ανά 100.000 κατοίκους υπερδιπλασιάστηκε την τελευταία εβδομάδα στις 447, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο δείκτης είχε κορυφωθεί τον Μάρτιο, γύρω στις 1.700, εξαιτίας του κύματος που αποδόθηκε στην παραλλαγή Όμικρον.

Ήταν αναμενόμενη η εκδήλωση «καλοκαιρινού κύματος», σχολίασε μέσω Twitter ο Γερμανός υπουργός Υγείας, ο Καρλ Λάουτερμπαχ. «Η εθελοντική χρήση μασκών σε κλειστούς χώρους και η τέταρτη δόση του εμβολίου είναι τα καλύτερα αντίδοτα», πρόσθεσε.

Τα περισσότερα μέτρα έχουν χαλαρώσει στη Γερμανία, μια από τις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήρε όλους τους περιορισμούς για την είσοδο υπηκόων άλλων χωρών-μελών στην επικράτειά της τους θερινούς μήνες.

Την ίδια στιγμή, δύο πιο μολυσματικές υποπαραλλαγές της Όμικρον, οι BA.5 και BA.4, γνωρίζουν έξαρση. Μέσα σε μια εβδομάδα, το ποσοστό των μολύνσεων από την BA.5 στη Γερμανία διπλασιάστηκε ξεπερνώντας το 10%, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ.

Οι δύο υποπαραλλαγές αναμένεται «να εξαπλωθούν ευρύτερα» και υπάρχει κίνδυνος να πυροδοτήσουν «συνολική αύξηση» του αριθμού των μολύνσεων, ειδικά σε «ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού», ήδη από το καλοκαίρι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο.

Ο κ. Λάουτερμπαχ σχεδιάζει να ενταθεί η εκστρατεία ανοσοποίησης ώστε η χώρα να είναι έτοιμη για «κάθε ενδεχόμενο» το φθινόπωρο. Το Βερολίνο σκοπεύει να δαπανήσει ποσό 830 εκατ. ευρώ για την προμήθεια νέου εμβολίου, σχεδιασμένου για να προστατεύει από τις παραλλαγές του ιού.

Ως αυτό το στάδιο, πάνω από το 76% των πολιτών της Γερμανίας έχει εμβολιαστεί πλήρως κατά της COVID-19 ενώ περί το 60% του πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον μία αναμνηστική δόση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία έχει καταγράψει μέχρι σήμερα κάπου 140.000 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 26,9 εκατομμυρίων κρουσμάτων του SARS-CoV-2.

