Κόσμος

Ζελένσκι: Ζωτικής σημασίας η έκβαση της μάχης στο Ντονμπάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσο περισσότερες απώλειες υφίσταται ο εχθρός, τόσο λιγότερη δύναμη θα έχει να συνεχίσει την επίθεσή του», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε διάγγελμά του εχθές το βράδυ.

Η υπεράσπιση από τον ουκρανικό στρατού του Ντονμπάς, που αποτελεί στόχο προτεραιότητας για τα στρατεύματα της Μόσχας, είναι «ζωτική» για το Κίεβο και θα «δώσει μια ένδειξη» για την πορεία του πολέμου με τη Ρωσία, ανέφερε εχθές το βράδυ ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Είναι ζωτικής σημασίας να παραμείνουμε στο Ντονμπάς (...).

Η υπεράσπιση της περιοχής αυτής είναι καίρια για να δοθεί μια ένδειξη για το ποιος θα κυριαρχήσει (στα πεδία των μαχών) τις εβδομάδες που θα έρθουν», είπε ο κ. Ζελένσκι στο καθημερινό μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram. «Πρέπει να αντέξουμε», επέμεινε, μπροστά στο κτίριο της προεδρίας στο Κίεβο, την ώρα που τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν, αργά αλλά σταθερά, στο Ντονμπάς, κοντεύουν να κυριεύσουν ολόκληρη την περιφέρεια Λουγκάνσκ.

Οι μάχες στη Σεβεροντονιέτσκ και τη Λισιτσάνσκ, πόλεις με περίπου 100.000 κατοίκους προπολεμικά, μαίνονται εδώ και ημέρες. Εάν ο ρωσικός στρατός τις καταλάβει, αναμένεται κατόπιν να βάλει στο στόχαστρο τη Σλαβιάνσκ, 70 χιλιόμετρα δυτικότερα. «Όσο περισσότερες απώλειες υφίσταται ο εχθρός, τόσο λιγότερη δύναμη θα έχει να συνεχίσει την επίθεσή του», είπε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ο στρατός του «υφίσταται βαριές απώλειες στην περιφέρεια του Χαρκόβου (ανατολικά), όπου ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση του».

Άλλη περιοχή όπου μαίνονται μάχες είναι η Χερσώνα, στον νότο, πρόσθεσε. «Συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση στις δυνάμεις κατοχής» εκεί, διαβεβαίωσε ο κ. Ζελένσκι. «Ο στόχος κλειδί είναι η απελευθέρωση της Χερσώνας», της πρωτεύουσας της περιοχής, την οποία κατέλαβαν τα ρωσικά στρατεύματα ήδη στα τέλη του Φεβρουαρίου, και «θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα ώσπου να τον επιτύχουμε», υποσχέθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Γερμανία: “Έκρηξη” κρουσμάτων

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 190 σημεία

Καιρός: τοπικές βροχές και βοριάδες την Τετάρτη