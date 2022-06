Life

“The 2Night Show” - Διαμαντόπουλος: Το σύνδρομο Adem, το κώμα και η... ανάσταση (βίντεο)

Σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα ανακάλυψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ανακάλυψε πως έπασχε από το σπάνιο αυτοάνοσο σύνδρομο Adem, έπεσε σε κώμα, έχασε την όρασή του και έπαθε απώλεια συνείδησης. Πώς κατάφερε να διαψεύσει τις προβλέψεις των γιατρών και να σταθεί στα πόδια του;

Στο «The 2Night Show» της Τρίτης, ο Γρηγόρης υποδέχτηκε τον Νίκο Διαμαντόπουλο, τον μάγο που συγκίνησε κριτές και κοινό με την παρουσία του στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο».

Ο Νίκος με την δύναμη της ψυχής του αναφέρθηκε από καρδιάς στο σπάνιο αυτοάνοσο σύνδρομο Adem, από το οποίο και έπεσε σε κώμα, έχασε την όρασή του και έπαθε απώλεια συνείδησης.

Ειδικότερα, ο Νίκος Διαμαντόπουλος δήλωσε πως «στις 4 Μαρτίου 2012 είχα πονοκέφαλο αλλά ήταν διαφορετικός. Δεν ήταν ένας πονοκέφαλος που έχεις κάθε μέρα και λες πως θα περάσει με ένα ντεπόν. Πέρασαν οι ώρες και δεν είχε περάσει ο πονοκέφαλος και τότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Πήρα τον πατέρα μου και του είπα να με πάει στο νοσοκομείο. Έφτασα εκεί, είδαν οι γιατροί πως είχα κάποιο πρόβλημα αλλά δεν έβρισκαν τι είναι γιατί το σύνδρομο Adem είναι πολύ σπάνιο. Το παθαίνουν επτά άτομα στα 10.000.000 στον κόσμο».

«Μετά από τις πρώτες εξετάσεις είδαν ότι υπήρχε στον εγκέφαλο μια φλεγμονή που είχε ξεκινήσει ήδη να δημιουργείται. Με έβαλαν να δώσω ούρα σε πάπια και θυμάμαι πως λιποθύμησα. Θυμάμαι συγκεκριμένα να λέω στον πατέρα μου, πιάσε με πέφτω» συμπλήρωσε ο Νίκος δίχως να μπορέσει να συγκρατήσει την φόρτιση του και να σταματήσει προσωρινά τον λόγο του. «Θυμάμαι μετά ότι κοιμόμουν για πολύ καιρό και έπειτα δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Στην τρίτη μέρα, επειδή αυξανόταν η πίεση στον εγκέφαλο, μου έκαναν κρανιεκτομή για να μην σπάσουν όλα τα αγγεία μέσα. Φώναζα γιατί πονούσα πάρα πολύ και μου έβαζαν μορφίνη κάθε μέρα».

«Μερικές φορές ακόμα συγκινούμαι. Δεν στεναχωριέμαι όμως γιατί δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέμαι για κάτι που έχει περάσει. Σε μια μέρα άλλαξε όλη μου η ζωή σε ηλικία 25 ετών» πρόσθεσε ο Νίκος Διαμαντόπουλος στη βραδινή εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1.

