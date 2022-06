Αθλητικά

Κομοτηνή - Θάνατος αθλήτριας: Απαντήσεις θα δώσει το ρολόι που μετρούσε τους παλμούς της

Μυστήριο παραμένει ο θάνατος νεαρής αθλήτριας στην Κομοτηνή ενώ έκανε προπόνηση.

Στο πένθος βυθίστηκαν Κομοτηνή και Κρήτη μετά τον θάνατο 22χρονη φοιτήτριας. Η νεαρή αθλήτρια άφησε την τελευταία της πνοή το απόγευμα της Τρίτης μέσα στο στάδιο του ΤΕΦΑΑ.

Η νεαρή αθλήτρια στίβου, με καταγωγή από τα Χανιά ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και πολλή καλή στους χρόνους της.

Ήταν από τα Παλαιά Ρούματα του Δήμου Πλατανιά και αθλήτρια στο τμήμα στίβου του Θησέα Περιβολίων. Μάλιστα, πρόσφατα είχε ταξιδέψει στο Ηράκλειο για να λάβει μέρος στα αγωνίσματα των 100 και των 200 μέτρων καθώς και στην σκυταλοδρομία 4?100 μέτρα, συμμετέχοντας με την ομάδα του Θησέα στον Όμιλο της Κρήτης.

Επειδή πέρασε σε σχολή της Κομοτηνής συζήτησε με ομάδα της Ροδόπης ωστόσο επέλεξε τελικά να συνεχισει σε ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας της και προπονούνταν μόνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όταν εντοπίστηκε, ήταν ήδη νεκρή και δεν ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι φορούσε ρολόι που κατέγραφε τους χρόνους αλλά και τους παλμούς της και αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από τις αρχές, στην προσπάθεια διαπίστωσης του χρόνου θανάτου.

Την ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας και νεκροτομής που ήδη έχει παραγγελθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

