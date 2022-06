Οικονομία

Ανεργία: Νέα μείωση του δείκτη τον Απρίλιο

Σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες η μείωση του δείκτη ανεργίας σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο.

Στο 12,5% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Απρίλιο, έναντι 17,2% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι και του αναθεωρημένου προς τα άνω 12,6% τον Μάρτιο του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.123.634 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 403.552 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 (+10,8%) και μείωση κατά 41.072 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022 (-1,0%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 587.595 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 182.482 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 (-23,7%) και κατά 11.707 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022 (-2,0%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.125.509, σημειώνοντας μείωση κατά 256.988 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 (-7,6%) και αύξηση κατά 51.662 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022 (+1,7%).

