Πολιτική

ΣΕΒ - Τσίπρας: Άμεση αλλαγή στρατηγικής για μία νέα αρχή στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του στον ΣΕΒ. Η απάντηση του Γιάννη Οικονόμου.



«Τρία χρόνια μετά και με οδυνηρό για τη χώρα τρόπο αποδεικνύεται ότι οι συνταγές που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία το 2009 δεν είναι ικανές να δώσουν ώθηση, προοπτική και ευημερία στη μεταμνημονιακή, αλλά εύθραυστη ελληνική οικονομία του 2022», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒ και υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση αλλαγή στρατηγικής και για μία νέα αρχή για τη χώρα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αφού επισήμανε ότι είναι γνωστές οι διαφωνίες μεταξύ τους, σχολίασε ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η κριτική του ΣΕΒ επικεντρώθηκε στη φορολογία και στη παρέμβαση του κράτους στην αγορά, ενώ κάποιες φορές ορισμένοι παρέβλεπαν σημαντικές επιτυχίες, όπως είπε: έξοδος από την οκταετή επιτροπεία, ρύθμιση χρέους, επιστροφή στις διεθνείς αγορές χρήματος, επαναφορά της οικονομίας σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, ”μαξιλάρι” 37 δισ. ως κάλυψη και ανάχωμα για πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους. Σχολίασε ότι πριν από τρία χρόνια ορισμένοι απέδωσαν την αλλαγή της ελληνικής οικονομίας όχι στα παραπάνω αλλά στο «λεγόμενο Μητσοτάκης effect», δηλαδή στο ότι «η ανάδειξη μιας νέας κυβέρνησης που ασπάζεται νεοφιλελεύθερές οικονομικές πολιτικές, έλεγαν ότι ήταν αυτή που άμα τη εμφανίσει της, ξαφνικά άλλαξε όλη την εικόνα της ελληνικής οικονομίας».

Σχολίασε πως όμως αν ισχύει αυτός ο ισχυρισμός τότε «τίνος το effect είναι αυτό που τροφοδοτεί σήμερα όλες τις αρνητικές πρωτιές στον πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση; Τίνος το effect τροφοδοτεί το ράλι στα spreads που χθες ανέβηκαν κατά 300 μονάδες βάσης;».

Σημείωσε ότι δεν αποτελούν συνταγή επιτυχίας «η επιλεκτική μείωση της φορολογίας για τα μερίσματα και τα κέρδη κάποιων λίγων εταιρειών», η «πλήρης απορρύθμιση» της αγοράς εργασίας και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η «δογματική απουσία» του κράτους από τον έλεγχο της αγοράς, η «διατήρηση σε επίπεδα φτώχειας του κατώτατου μισθού προκειμένου να μένει χαμηλό το μισθολογικό κόστος».

Υποστήριξε ότι «το πραγματικό effect αυτής της κυβέρνησης» είναι «σήμερα, τρία χρόνια μετά που βιώνουμε τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης της ΝΔ», στον πληθωρισμό, στην ενεργειακή κρίση, «στην πρωτοφανή ανασφάλεια που βιώνει η ελληνική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, τόσο από την εκτόξευση του κόστους διαβίωσης όσο όμως και εξαιτίας της πρωτοφανούς έντασης με την Τουρκία». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι «η επίδραση της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, δυσχεραίνει τα προβλήματα, πολλαπλασιάζει το βάρος και τις συνέπειες υπαρκτών κρίσεων, δημιουργεί νέες».

Οικονόμου: Ο Τσίπρας είναι ο τελευταίος πολιτικός στο πλανήτη που δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της παγκόσμιας κρίσης

Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις του στον ΣΕΒ εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Ο κ. Τσίπρας παραμένει ο τελευταίος πολιτικός στο πλανήτη που δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της παγκόσμιας κρίσης και προσπαθεί, επιμένοντας σε αερολογίες και κούφια λόγια, να την προσάψει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιχειρώντας μια φτηνή και αναποτελεσματική αντιπολίτευση, μακριά από τις αγωνίες των πολιτών. Αυτό που υποδύεται πως δεν καταλαβαίνει είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κληθεί να διαχειριστεί διαρκείς εξωγενείς κρίσεις και χάρη στις πολιτικές της Κυβέρνησης η πατρίδα και η κοινωνία αντέχουν και στέκονται όρθιες, παρά τα αλλεπάλληλα μείζονα πλήγματα και τις προκλήσεις. Αντιθέτως, στην περίοδο της δικής του διακυβέρνησης, η Ελλάδα πλήρωσε τις καταστροφικές επιλογές του ιδίου και του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε που όλος ο κόσμος, ακόμη και οι σύντροφοί του στην Ευρώπη, τον θεωρούσαν παράδειγμα ανυποληψίας και αποτυχίας», αναφέρει ο κ. Οικονόμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Κομπάρσος η Ελλάδα, θα πάθει ό,τι και στο παρελθόν

Φωτιά στον Ελαιώνα: Στο νοσοκομείο ένα παιδί

Κομοτηνή - Θάνατος αθλήτριας: Απαντήσεις θα δώσει το ρολόι που μετρούσε τους παλμούς της