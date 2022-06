Κοινωνία

Κινέτα: Ξυλοκόπησαν και λήστεψαν άνδρα στην μέση του δρόμου

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα.



Θύμα άγριου ξυλοδαρμού με κίνητρο τη ληστεία έπεσε ένας 53χρονος στην Κινέτα.

Το περιστατικό συνέβη στις 9:30 το βράδυ, όταν ο 53χρονος την ώρα που περπατούσε στην Ηρώων Πολυτεχνείου, τον πλησίασαν τρεις άνδρες και άρχισαν να τον χτυπούν βάναυσα προκειμένου να τον ληστέψουν. Κατάφεραν να του πάρουν λίγα ευρώ και κάποια κοσμήματα που φορούσε και διέφυγαν.

Ο 53χρονος, σύμφωνα με το ertnews.gr, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κορίνθου με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ χρειάστηκε να παραμείνει για λίγες ώρες λόγω των τραυμάτων του.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από την Ασφάλεια Μεγάρων για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

