Παναγιωτόπουλος - Ακάρ: Συνάντηση και θερμή χειραψία στο ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος συνομίλησε με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ μετά την οικογενειακή φωτογραφία στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε μια θερμή χειραψία με τον Τούρκο ομόλογό του και στη συνέχεια ακολούθησε μια μικρή συνομιλία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η συνομιλία Παναγιωτόπουλου-Ακάρ πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία ύστερα από την έντονη περίοδο στις διμερείς σχέσεις λόγω της προκλητικής ρητορικής από την πολιτική ηγεσία και την έγερση πρωτοφανών διεκδικήσεων σε βάρος της Ελλάδας.

«Δεν μπορούμε να πάμε έτσι» είπε κατά πληροφορίες ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στον Τούρκο ομόλογό του, αναφερόμενος στην όξυνση των λεκτικών προκλήσεων από την πλευρά της Άγκυρας.

Δεν είναι γνωστό πώς τοποθετήθηκε απαντώντας ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Δεδομένης της απόφασης του Ταγίπ Ερντογάν να σταματήσουν οι επαφές των ανώτατων στελεχών μεταξύ Άγκυρας και Αθηνών, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος θα έχει επί της ουσίας συνάντηση με τον Χουλουσί Ακάρ, με την ευκαιρία της σύναξης των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

